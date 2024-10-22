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АНАЛІТИКА

Через загрозу дронів оборонні компанії активніше вкладаються в лазерну зброю – FT

 

Провідні оборонні компанії, такі як RTX у США, MBDA у Євросоюзі й QinetiQ у Великій Британії, почали активно інвестувати у розробку недорогої високоенергетичної лазерної зброї для боротьби з безпілотниками.

Про це повідомляє Financial Times.

Потреба в економічно ефективних засобах боротьби з дешевими дронами стала очевидною під час російсько-української війни. Поширення безпілотних повітряних боїв виявило значну "асиметрію витрат", коли нападати дешевше, ніж оборонятися.

Західні країни стикнулися з проблемою, коли британським і американським кораблям довелося запускати ракети вартістю по кілька мільйонів доларів, щоб збивати безпілотники єменських хуситів у Червоному морі.

Ситуацію можуть змінити лазерні системи, які раніше вважалися елементом наукової фантастики.

Конкретний приклад - британська система DragonFire, яку збираються встановити на кораблі Королівського флоту до 2027 року. Вартість одного лазерного пострілу становить лише 10 фунтів, а точність - феноменальна: система здатна влучити в монету з відстані 1 км.

Інші армії, в тому числі Великобританії, Франції, Росії, Південної Кореї і Китаю, також інвестують в розробку зброї спрямованої енергії.

Проте такі лазерні системи мають суттєві обмеження: вони працюють тільки за прямої видимості цілі, а ефективність знижується в умовах задимленості чи забруднення атмосфери. Крім того, лазер потребує стабільної платформи та надійного джерела живлення.

До того ж урядам необхідно враховувати витрати на розробку. Зазначається, що лазерна зброя буде доповненням до наявних систем озброєння, а не повною їх заміною.
За матеріалами: Економічна правда
 

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