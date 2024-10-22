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Economist: Путін просуває в БРІКС децентралізовану систему платежів в обхід долара
11:56 22.10.2024 |
Росія намагається за допомогою БРІКС створити альтернативну міжнародну фінансову систему, яка б зменшила залежність від долара США. Про це пише Economist.
Сучасна роль долара надає США значні важелі впливу через можливість відстежувати фінансові потоки й дозволяє накладати санкції на інші країни, що й сталося після повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році.
Путін хоче створити децентралізовану систему з використанням цифрових грошей, забезпечених фіатними валютами. У такому випадку центральні банки, а не банки-кореспонденти з доступом до доларової клірингової системи у США, будуть відігравати головну роль у транскордонних платежах.
План викладений у 48-сторінковому документі під назвою "Міст БРІКС", який підготували цього місяця міністерство фінансів і центробанк Росії.
Economist пише, що розробники плану, як мінімум, частково надихалися експериментальною платіжною платформою mBridge, котра була розроблена Банком міжнародних розрахунків спільно з центробанками Китаю, Гонконгу, Таїланду й ОАЕ.
Цей експеримент почався у 2019 році й, за словами кількох осіб, які брали участь у проєкті, виявився приголомшливо успішним.
Він може скоротити час проведення транзакцій із кількох днів до кількох секунд, а вартість транзакцій - майже до нуля. У червні Банк міжнародних розрахунків повідомив, що mBridge досяг "стадії мінімально життєздатного продукту", а центральний банк Саудівської Аравії приєднався до схеми як п'ятий партнер. Ще близько трьох десятків учасників є спостерігачами.
Банк міжнародних розрахунків розглядає mBridge як спільний проєкт і вважає, що за ним залишається право вирішального голосу щодо того, хто може до нього приєднатися. Але деякі західні чиновники кажуть, що учасники випробування mBridge можуть передавати технології та ноу-хау іншим країнам, зокрема учасникам "Мосту БРІКС".
За словами джерел видання, західні чиновники уже попередили Банк міжнародних розрахунків, що його проєкт можуть використати країни з поганими намірами. Це змусило БМР сповільнити роботу над mBridge, і навряд чи він візьме у проєкт нових учасників.
Ще один варіант дій для Заходу - удосконалити чинну систему, засновану на доларі, щоб вона була такою ж ефективною, як і нові конкуренти.
З іншого боку, успіх будь-якої платіжної системи країн БРІКС не є гарантованим: учасникам буде складно забезпечити ліквідність, будуть потрібні великі державні субсидії. Якщо основні потоки капіталу й торгівлі між двома країнами незбалансовані, що зазвичай і відбувається, їм доведеться накопичувати активи або зобов'язання у валютах один одного, що може виявитися непривабливим.
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