Росіян хочуть обкласти податком на поїздки за кордон

Росіян, які виїжджають за кордон, хочуть обкласти збором, який став би аналогом "експортного мита" на виїзний туризм.

Із такою ініціативою виступив президент Російського союзу туріндустрії Ілля Уманський, передає The Moscow Times.

За ідеєю Уманського, збори з покупців турів за кордон мають надходити до спеціально створеного державного фонду, звідки в екстрених ситуаціях туристи отримували б компенсацію. Наразі ці функції покладені на гарантійний фонд "Турдопомога", який наповнюється грошима туроператорів і становить 3,5 млрд руб.

"Альтернативою міг би стати єдиний туристичний збір до державного позабюджетного фонду з кожного реалізованого виїзного турпродукту, який оплачував би споживач за аналогією з туристичним податком", - сказав Уманський.

Він додав, що гарантії перед туристами в цьому випадку має взяти на себе держава, а дивіденди від зібраного з них "податку" можна було б спрямувати на розвиток внутрішнього туризму.

"Це своєрідний туристичний аналог експортного мита, спрямований на розвиток внутрішнього туризму та забезпечення захисту прав споживачів", - пояснив Уманський.

За оцінками Асоціації туроператорів Росії, влітку 2024 року на відпочинок за кордон виїхали понад 5 млн росіян, а за підсумками минулого року за кордон з'їздили близько 24 млн російських туристів.

У 2023 році росіяни найчастіше подорожували до Абхазії (5,6 млн осіб), Туреччини (5,4 млн), Казахстану (2,7 млн), ОАЕ (1,4 млн) та Єгипту (близько 1 млн). Влітку 2024 року найпопулярнішими напрямками були Туреччина (2,75 млн поїздок), Абхазія (1 млн) та ОАЕ (380 тис.).

Як повідомлялося, в середині липня російський президент Владімір Путін підписав закон про найбільше з початку століття підвищення податків.

Уряд Росії активно шукає нові джерела наповнення федерального бюджету через зростання видатків на війну проти України. Частка військових видатків у бюджеті Росії на 2024 рік може стати рекордною з останніх років існування Радянського Союзу і вперше у новітній історії перевищить видатки на соціальні програми.

На фінансування напрямку "національна оборона" планується спрямувати 29,3% усіх видатків російського бюджету або 10,7 трлн руб., що еквівалентно 6% ВВП. У 2023 році витрати за цим напрямком були заплановані на рівні 6,4 млрд руб.

Водночас на "соціальну політику" планується виділити 7,71 трлн руб., або 21,1% всіх витрат. Це найнижча частка щонайменше з 2011 року. У середньому за 2015-2021 роки частка соціальної політики у видатках федерального бюджету становила 28%.