Фінансові новини
- |
- 14.10.24
- |
- 18:25
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
FT: Західні компанії збільшують виробництво снарядів, але все ще недостатньо. Є вузькі місця
17:08 14.10.2024 |
Повномасштабна російська агресія проти України спричинила помітне збільшення виробництва снарядів у західних країнах, але через брак сировини та довгі виробничі цикли воно досі не відповідає потребам України та не дозволяє відновити запаси озброєнь. Про це пише Financial Times.
→ Rheinmetall у Німеччині зустрів лютий 2022 року з річною потужністю виробництва 155-мм снарядів стандарту НАТО на рівні 100 000 одиниць, а до 2027 року збирається вийти на 1,1 млн.
→ Saab у Швеції подвоїв виробничі потужності свого підрозділу з виробництва боєприпасів за останні роки до 200 000 на рік і планує ще раз подвоїти їх до 400 000 у найближчому майбутньому.
→ Thales UK у Великій Британії планує подвоїти виробничі потужності своїх заводів у Північній Ірландії протягом наступних двох років і ще раз подвоїти їх до 2028 року.
→ NIOA в Австралії спільно з Rheinmetall побудувала новий завод і планує наступного року вийти на виробництво 55 000 снарядів на рік. За умови достатніх інвестицій, цей показник можна збільшити до 100 000.
Проте на тлі Росії прогрес західних компаній все ще не вражає. За оцінками Кільського інституту світової економіки, армія окупантів може собі дозволити витрачати по 10 000 снарядів на добу. За такої самої швидкості стрільби Німеччина, наприклад, виснажила б річні запаси боєприпасів за 70 днів.
FT пише, що виробники боєприпасів, як і раніше, стикаються зі значними обмеженнями для збільшення потужностей.
Одне з основних - це нестача сировини, зокрема бавовняного лінту (пуху), необхідного для виробництва нітроцелюлози для артилерійських снарядів та вибухових речовин.
Друга проблема - це тривалий цикл виробництва. Від ухвалення рішення про інвестиції до збільшення потужностей може пройти два-три роки, йдеться в публікації.
Крім того, компаніям потрібні довгострокові контракти, щоб залучати капітал та збільшувати виробничі потужності.
"Якщо ми збираємося залучити необхідний капітал і зробити великі інвестиції на основі надходження замовлень, нам потрібна 10-річна перспектива", - вважає норвезько-фінський виробник Nammo.
Аналогічну думку висловлює Saab. Промисловість, за словами виконавчого директора Saab Мікаеля Йоганссона, "потребує довших зобов'язань з боку держав, бо нарощувати потужності без гарантованих довгострокових контрактів - це ризиковано".
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Україна виграє $130 млн на рік від зниження МВФ комісій
|Рівень довіри до Зеленського стабілізувався на рівні 59% - КМІС
|ЗМІ: «Рамштайн» на рівні лідерів не збереться під час найближчого візиту Байдена
|Німеччина з трьома союзниками готує для України пакет зброї на 1,4 млрд євро
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|У Португалії запровадять гуманітарні візи
|FT: Західні компанії збільшують виробництво снарядів, але все ще недостатньо. Є вузькі місця
|У Німеччині фіксують зростання активності спецслужб Росії
|ЄС продовжив на рік санкції за застосування хімічної зброї
|Німецький уряд підтвердив візит Байдена цього тижня
|Санкції працюють: Інвестори з «дружніх» Росії країн почали активно розпродавати російські акції
|Світовий попит на сталь у 2024 р. знизиться на 0,9%, у 2025-му зросте на 1,2% - оновлений прогноз Worldsteel
Бізнес
|Компанія Venus Aerospace розробляє літак Stargazer, який здатний розвивати швидкість понад 7,300 км/год
|Бразилія розблокувала соцмережу Х. Маск пішов на поступки та заплатив штраф
|У США позиваються до TikTok через шкоду психічному здоров'ю підлітків
|Представлено Dimensity 9400: новий чип MediaTek для флагманських смартфонів та планшетів
|«Лабораторія Касперського» втратила доступ до Google Play через американські обмеження
|Renault створила водневий універсал з акумуляторною батареєю
|Foxconn будує найбільший у світі завод із випуску чипів Nvidia GB200: «Попит надзвичайно високий»