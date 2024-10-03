Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

США виробили першу партію плутонієвих сердечників для модернізованих ядерних боєголовок – NNSA

 

У США виготовлено першу серійну партію плутонієвих сердечників для модернізованих ядерних боєголовок W87, якими будуть оснащені перспективні міжконтинентальні балістичні ракети (МБР) шахтного базування LGM-35 Sentinel, випливає з даних Національного управління ядерної безпеки (NNSA).

Плутонієвий сердечник є центральною частиною ядерного заряду, який служить запалом для приведення його в дію. Зазначається, що в межах програми виробництва нових боєголовок W87-1 плутонієві сердечники планують щорічно виготовляти до 30 одиниць у Лос-Аламоській національній лабораторії в штаті Нью-Мексико та до 50 од. у ядерному виробничому комплексі Саванна-Рівер, що в штаті Південна Кароліна, у середині 2030 років.

W87 - американський термоядерний заряд потужністю 300 кілотонн, який створювався для колишньої важкої МБР Peacekeeper ("Миротворець"). Із 2005 року, після зняття з бойового чергування цих ракет, 250 боєголовок W87 було встановлено на МБР LGM-30G Minuteman-III, і ще 250 зберігаються в резерві.

США фактично не створювали плутонієві сердечники з кінця 1980-х. Однак, як раніше зазначало видання Scientific American Magazine, нині США оновлюють свій ядерний арсенал, модернізують стару зброю і створюють нову, і для цього потрібні нові плутонієві сердечники. Видання зазначає, що не всі експерти вважають цю роботу необхідною, оскільки наявні сердечники можуть ще якийсь час працювати. Фізика плутонію складна, і ніхто не знає, коли закінчиться термін дії первинних плутонієвих сердечників, наголошується в статті. Водночас зазначається, що деталі того, як влаштовані стрижні і як вони працюють, належать до найбільш ретельно охоронюваних секретів США.

МБР Sentinel - американська програма зі створення нової міжконтинентальної балістичної ракети, яка прийде на зміну застарілим LGM-30G Minuteman III, що перебувають на озброєнні з початку 1970-х років. За даними Пентагону, нові МБР мають почати надходити на оснащення стратегічних ядерних сил США на початку 2030-х років.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: США
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,2202
  0,0553
 0,13
EUR
 1
 45,5236
  0,1911
 0,42

Курс обміну валют на сьогодні, 10:22
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,9626  0,04 0,09 41,5493  0,03 0,07
EUR 45,4259  0,08 0,18 46,1115  0,14 0,30

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,2450  0,02 0,04 41,2500  0,03 0,07
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес