США виробили першу партію плутонієвих сердечників для модернізованих ядерних боєголовок – NNSA

У США виготовлено першу серійну партію плутонієвих сердечників для модернізованих ядерних боєголовок W87, якими будуть оснащені перспективні міжконтинентальні балістичні ракети (МБР) шахтного базування LGM-35 Sentinel, випливає з даних Національного управління ядерної безпеки (NNSA).

Плутонієвий сердечник є центральною частиною ядерного заряду, який служить запалом для приведення його в дію. Зазначається, що в межах програми виробництва нових боєголовок W87-1 плутонієві сердечники планують щорічно виготовляти до 30 одиниць у Лос-Аламоській національній лабораторії в штаті Нью-Мексико та до 50 од. у ядерному виробничому комплексі Саванна-Рівер, що в штаті Південна Кароліна, у середині 2030 років.

W87 - американський термоядерний заряд потужністю 300 кілотонн, який створювався для колишньої важкої МБР Peacekeeper ("Миротворець"). Із 2005 року, після зняття з бойового чергування цих ракет, 250 боєголовок W87 було встановлено на МБР LGM-30G Minuteman-III, і ще 250 зберігаються в резерві.

США фактично не створювали плутонієві сердечники з кінця 1980-х. Однак, як раніше зазначало видання Scientific American Magazine, нині США оновлюють свій ядерний арсенал, модернізують стару зброю і створюють нову, і для цього потрібні нові плутонієві сердечники. Видання зазначає, що не всі експерти вважають цю роботу необхідною, оскільки наявні сердечники можуть ще якийсь час працювати. Фізика плутонію складна, і ніхто не знає, коли закінчиться термін дії первинних плутонієвих сердечників, наголошується в статті. Водночас зазначається, що деталі того, як влаштовані стрижні і як вони працюють, належать до найбільш ретельно охоронюваних секретів США.

МБР Sentinel - американська програма зі створення нової міжконтинентальної балістичної ракети, яка прийде на зміну застарілим LGM-30G Minuteman III, що перебувають на озброєнні з початку 1970-х років. За даними Пентагону, нові МБР мають почати надходити на оснащення стратегічних ядерних сил США на початку 2030-х років.