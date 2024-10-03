Чому Італія та Швейцарія змінюють спільний кордон

Алекс Бойд / BBC News

Швейцарія та Італія змістили частину свого кордону в Альпах через танення льодовиків, спричинене зміною клімату.

Дві країни домовилися про зміни під однією з найвищих гір у Європі, Маттергорном, що розташована на території швейцарського курорту Церматт та італійської долини Аоста.

Великі ділянки кордонів визначаються за хребтами льодовиків та вічними снігами, але танення призвело до зсуву цих природних меж. Тепер обидві країни прагнуть виправити становище, враховуючи власні економічні інтереси.

Спільна італійсько-швейцарська комісія узгодила зміни в травні 2023 року: швейцарці схвалили договір у п'ятницю, італійцям ще належить його підписати.

До цього між ними точилися довгі суперечки про вершину Маттергорн, поруч з якою розташована низка популярних гірськолижних курортів.

Передбачається, що договір допоможе визначити, хто відповідатиме за збереження певних природних територій.

Наразі відомо, що швейцарсько-італійські кордони змінять в районі цілорічного гірського курорту "Роза Хутір" та популярного гірського притулку Каррель - усі вони розташовані поблизу Маттергорна та інших популярних гірськолижних курортів, включно із Церматтом.

Про інші зміни повідомлять після того, як обидві країни підпишуть угоду.

Найбільший в Альпах Алечський льодовик може повністю зникнути, кажуть екологи

Глобальне потепління руйнує льодовики по всьому світу. Експерти центру моніторингу льодовиків GLAMOS твердять: якщо збережуться нинішні погодні умови, то танення тільки прискориться.

У Швейцарії, де найбільша кількість льодовиків серед усіх країн Європи, 2023 року зникло 4% від загального обсягу льодовиків.

Деякі швейцарські льодовики скорочуються настільки швидко, що їх навряд чи вдасться врятувати, навіть якщо глобальне потепління утримається в межах 1,5°C, як того вимагає Паризька кліматична угода.

GLAMOS попереджає: якщо до кінця цього століття температура на планеті підвищиться, то найбільший в Альпах Алечський льодовик майже повністю розтане.

На льодовику Теодул знайшли черевик і альпіністське спорядження німецького альпініста, який вважався зниклим безвісти з 1986 року

Під льодами, що тануть, знаходять рештки тих, хто зник безвісти десятки років тому. Минулого року альпіністи, які перетинали льодовик Теодул, помітили туристичний черевик та альпіністське спорядження, що виступали з льоду.

Аналіз ДНК показав, що це тіло німецького альпініста, який зник безвісти 37 років тому. Поліція не назвала ім'я альпініста, але повідомила, що на момент загибелі йому було 38 років.

2022-го на Алечському льодовику знайшли уламки літака, що розбився 1968 року.

2014-го пілот, який перевозив вертольотом припаси у гірський табір на Маттергорні, побачив тіло зниклого 1979 року британського альпініста Джонатана Конвілла.

Однак танення льодів в Альпах має значно серйозніші наслідки, ніж суперечки через кордони чи виявлення тіл загиблих альпіністів.

Льодовики мають важливе значення для всієї Європи: вони зберігають сніг, який потім наповнює талою водою європейські річки, такі як Рейн і Дунай.

Воду з річок своєю чергою використовують у сільському господарстві та для охолодження атомних електростанцій. В останні роки рівень води в Рейні часто був надто низьким для барж, що доставляють вантажі з Нідерландів до Швейцарії.