04.12.25
19:04
Нова Зеландія виділить 15 мільйонів доларів на програму PURL для України
08:38 04.12.2025 |
Нова Зеландія виділяє 15 мільйонів доларів на програму із закупівель американської зброї для України, повідомляє уряд країни 3 грудня.
Про внесок оголосили міністр закордонних справ Вінстон Пітерс та міністерка оборони Джудіт Коллінз.
Пітерс пояснив рішення тим, що оборона України має «значні наслідки не лише для безпеки Європи, але й для Індо-Тихоокеанського регіону».
«Саме тому Нова Зеландія та Австралія сьогодні оголосили про значний внесок до Переліку пріоритетних потреб України (PURL). Ми працюємо разом, щоб підтримати Україну, яка орієнтується в дедалі складнішому стратегічному середовищі», - заявив міністр.
Пресслужба уряду називає обороноспроможність України головним пріоритетом, поки тривають зусилля з мирного врегулювання.
Коллінз висловила солідарність із Україною, яка «вступає в четверту зиму, захищаючись від російської агресії».
«Виклик для Збройних Сил України щодо захисту своїх міст та свого народу залишається величезним перед обличчям постійних та невпинних бомбардувань України російськими безпілотниками», - додала вона.
Уряд наголосив, що внесок до PURL використають лише для закупівлі зброї або обладнання, що «відповідає міжнародним зобов'язанням та внутрішній політиці Нової Зеландії».
Генеральний секретар НАТО Марк Рютте 3 грудня заявив, що до програми із закупівлі американського озброєння для України у межах механізму PURL долучаться Нова Зеландія та Австралія. Він назвав «чудовою новиною» той факт, що країни, які не є членами НАТО, також долучилися до програми.
Європейський комісар з економічних питань Валдіс Домбровскіс говорить, що пропозиції Єврокомісії щодо репараційної позики Україні з основою іммобілізованих російських активів не завдають шкоди претензіям Центрального банку РФ, яка зберігає їх на території ЄС, та запроваджує сильні механізми захисту від потенційних претензій.
