Найбільший цифровий банк Європи заборонив росіянам переказувати гроші з 50 країн

Росіяни, які проживають в Європейському Союзі, почали масово повідомляти про неможливість поповнити рахунки в банку Revolut із карток банків країн СНД - Казахстану, Узбекистану, Таджикистану та Вірменії.

Як пише The Moscow Times, поповнення рахунків не проходило як безпосередньо, так і через мобільні додатки банків цих країн. При спробі переказати гроші клієнти отримували відмову та повідомлення про те, що "карта поповнення більше не підтримується".





При цьому жоден із задіяних банків не перебуває під санкціями.

Двоє клієнтів Revolut, які проживають у Франції, отримали листа, в якому банк офіційно повідомив про заборону поповнення з карток банків з 52 країн. До переліку увійшли держави масової релокації росіян після 2022 року: Вірменія, Азербайджан, Грузія, Казахстан, Узбекистан, Киргизстан, Туреччина, Сербія, Ізраїль, ОАЕ, а також найпопулярніші туристичні напрямки - Таїланд, Куба, В'єтнам. У списку також було і Монако.

Причиною Revolut назвав власні умови та правила, а також послався на посилені вимоги міжнародних платіжних систем. Саме платіжні системи, за словами служби підтримки банку, віднесли низку держав до категорії високого ризику для операцій поповнення картками. У Revolut зазначили, що блокування поширюється лише на поповнення з карти на карту.



Проблеми росіян із картками

На початку листопада росіяни та білоруси, які проживають у Європі, вже стикалися з блокуванням рахунків та карток Revolut на тлі 19 санкційного пакету ЄС. У листах банк вимагав підтвердити право на проживання в Євросоюзі, Європейській економічній зоні чи Швейцарії, проте за кілька хвилин надходили повідомлення про блокування.

Обмеження запровадив і британський сервіс Wise: він тимчасово заблокував карти клієнтів із Росії та Білорусії. Тепер для розблокування потрібно підтвердити громадянство або посвідку на проживання в країні ЄС або Швейцарії.



Фінтех-компанію Revolut, яка пропонує банківські послуги, заснували у 2015 році росіянин Ніколай (Нік) Сторонський, який у жовтні 2022 року відмовився від російського громадянства, та українець Влад Яценко. Штаб-квартира проєкту розташована в Лондоні. За власними даними компанії, Revolut обслуговує понад 60 млн клієнтів по всьому світу, а остання оцінка вартості бізнесу в листопаді склала $75 млрд, що затвердило необанк у статусі найдорожчого стартапу в Європі.



У серпні повідомлялося, що клієнти найбільшого європейського цифрового банку Revolut почали отримувати повідомлення, що банк більше не приймає переказів із Росії навіть через треті країни, наприклад Казахстан.