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«Газпром» вилетів із ТОП-100 найбільших компаній Росії за прибутками. Торік він очолював цей рейтинг
10:53 27.09.2024 |
Минулорічний лідер щорічного рейтингу Forbes найбільших російських компаній за розміром чистого прибутку - найбільша газова компанія Росії "Газпром" - у 2024 році не лише втратила свої позиції, а й не спромоглася потрапити навіть у першу сотню.
Про це пише The Moscow Times.
Вперше за 25 років "Газпром" закрив 2023 рік зі збитком у розмірі 629 млрд руб., тоді як роком раніше його прибуток становив 1,23 трлн руб.
Згідно з внутрішнім звітом, підготовленим для керівництва компанії, відновити експорт газу до колишнього рівня в найближчі 10 років не вдасться. Очікується, що до 2035 року обсяг експорту в середньому становитиме лише 50-75 млрд кубометрів на рік - приблизно третину від показників, які передували повномасштабному вторгненню Росії до України.
Як зазначається, основною причиною збитків "Газпрому" стало різке зниження видобутку газу та постачання до Європи, викликане санкціями, накладеними на Росію через повномасштабний напад на Україну.
2023 року видобуток газу компанією скоротився до 404 млрд кубометрів - це мінімальний рівень з 1990 року. Обсяг поставок за кордон склав лише 69 млрд кубометрів, що стало найнижчим показником із 1985 року.
До Європи було експортовано лише 28 млрд кубометрів газу, що відповідає рівню кінця 1970-х років.
Частка "Газпрому" на європейському ринку знизилася втричі - з 45% до 15%.
13 вересня стало відомо, що один із останніх великих клієнтів "Газпрому" в Євросоюзі - австрійська компанія Wien Energy GmbH - оголосила про повне припинення закупівель російського газу з 2025 року.
Проблеми "Газпрому"
Залишившись без можливості продавати газ, "Газпром" був змушений скоротити видобуток до мінімуму за всю свою історію. У першому півріччі 2024 року збиток газового бізнесу компанії міг скласти ще 480,6 млрд руб.
Наприкіні липня повідомлялося, що експорт російського газу "Газпромом" до Китаю у першому півріччі 2024 року вперше перевищив обсяги, які все ще купують деякі країни ЄС.
На початку червня 2024 року видання FT писало, що "Газпром" не зможе відновити обсяги експорту газу, втрачені внаслідок війни в Україні, принаймні протягом 10 років.
Згодом стало відомо, що щонайменше 19 компаній з понад 10 європейських країн подали позови до російського "Газпрому" через порушення газових контрактів, а їхня загальна сума досягла 18,6 млрд євро, або $20,6 млрд.
Через втрату ринку ЄС "Газпром" вимушений зменшувати видобуток газу. За підсумками 2023 року він впав на 13% - до 359 млрд кубометрів з 412,9 млрд кубометрів у 2022 році. У 2021 році він сягав 515 млрд кубометрів, тож за два останні роки видобуток "Газпрому" обвалився на 30%.
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