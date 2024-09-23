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Заборгованість росіян за кредитками зросла до рекорду з початку повномасштабної війни
17:12 23.09.2024 |
Заборгованість росіян за кредитними картками зросла до рекордного рівня за останні роки.
У серпні власники кредиток витратили 33,9% від доступного ліміту, за місяць показник зріс на 1,9 відсоткового пункта (в.п.) та став найбільшим від початку 2022 року, коли він становив 31,6%, пише РБК із посиланням на дані російського бюро кредитних історій "Скорінг Бюро".
За даними організації, росіяни майже безперервно нарощували використану частку ліміту за кредитними картками з серпня 2023 року. Гендиректор "Скорінг Бюро" Олег Лагуткін пояснює зростання витрат росіян за кредитними картками підвищенням споживчих цін.
"Кількість витрат могла залишитися незмінною, а суми операцій за картами збільшилися слідом за цінами", - поянює він.
Власники кредиток могли більше витрачати на відпустку, ремонт та інші побутові потреби, розраховуючи закрити заборгованість у безвідсотковий період, що вигідніше, ніж брати звичайні кредити готівкою, вважає директор групи рейтингів фінансових інститутів російської агенції НКР Єгор Лопатін.
Зростання рівня витрат за кредитними картками також може бути пов'язане зі збільшенням фінансового навантаження на позичальників, вважає директор кредитного напряму російського фінансового маркетплейсу "Сравни" Магомед Гамзаєв.
"(Середній, - ред.) платіж за всіма кредитними продуктами з початку року зріс з 40 тис. до 42,6 тис. руб. Відповідно, позичальники, які мають доступ до кредитних карток, починають використовувати їх активніше в умовах зниження доступу до нових кредитних продуктів", - пояснив Гамзаєв.
Водночас російські банки посилюють вимоги до видачі кредиток. За даними "Скорінг Бюро", у серпні росіянам схвалили заявки на отримання 2,05 млн нових кредитних карток із загальним лімітом 229,8 млрд руб. Порівняно з попереднім місяцем видача нових кредиток впала на 3,7% у кількісному та на 4,7% у грошовому вираженні. У порівнянні із серпнем минулого року спад значно відчутніший: кількість виданих кредиток зменшилася на 20,9%, а сукупний схвалений ліміт за ними - на 11,6%.
За даними російського центробанку, наприкінці 2023 року користувачів кредитних карток в Росії вперше стало більше, ніж громадян зі споживчими кредитами, - 27 млн осіб. За рік кількість власників кредиток збільшилася на 6,6 млн, або майже на третину.
Загалом у Росії станом на 1 січня 2024 року налічувалося 50 млн позичальників, з яких 34,8% мали три та більше кредитів одночасно.
Як повідомлялося, кредити російських банків населенню продовжують збільшуватися, попри підвищення ставок російським центробанком та обмеження видачі кредитів готівкою.
За даними центробанку Росії, станом на 1 липня банківські кредити росіян становили 38,9 трлн руб. Із них трохи більше половини (21,2 трлн руб.) складає іпотека, 15,2 трлн руб. - споживчі позики, 2,2 трлн руб. - автокредити, 1,7 трлн руб. - інші позики та відсотки.
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