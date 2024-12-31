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АНАЛІТИКА

Зеленський призначив Ольгу Решетилову військовим омбудсменом

22:17 30.12.2024 |

Політика

Зеленський призначив Ольгу Решетилову військовим омбудсменом

 

Ольга Решетилова (Кобилинська) стала уповноваженою президента України з питань захисту прав військовослужбовців. Президент Володимир Зеленський підписав відповідний указ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу української держави в Telegram.

Зеленський наголосив, що Решетилова - відома, досвідчена та ефективна правозахисниця.

"Уже багато зробила для розвитку наших державних інституцій, для підтримки українців", - додав президент.

Він зазначив, що головне завдання - разом із Міноборони та громадянським суспільством підготувати законопроєкт про військового омбудсмена та всі необхідні засади роботи цієї інституції.

"Наші воїни мають отримати дієві інструменти захисту своїх прав і має відбутися реальна модернізація управління людьми в Силах оборони України. Вдячний усім, хто допомагає в цьому", - уточнив Зеленський.

Ольга Решетилова

Варто зауважити, що Ольга Решетилова є співзасновником фонду підтримки української армії "Повернись живим". Вона відповідала за координацію роботи фонду з силовими структурами та безпосередньо силами та засобами антитерористичної операції на сході України.

Решетилова неодноразово відвідувала українських військовослужбовців у зоні ведення бойових дій, де стикалася із порушеннями прав людини. У 2015 році вона пішла з "Повернись живим" і зайнялася журналістськими та громадськими розслідуваннями порушень у секторі безпеки.

У 2019 році Кабмін призначив Решетилову членом Комісії з обрання голови Національного агентства з питань запобігання корупції.

Зазначимо, питання створення в Україні інституції військового омбудсмена стало ще більш актуальним після скандалу в 211-й понтонно-мостовій бригаді, де офіцери знущалися з військовослужбовців.
За матеріалами: РБК-Україна
 

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