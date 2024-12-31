Фінансові новини
- |
- 31.12.24
- |
- 01:46
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Зеленський призначив Ольгу Решетилову військовим омбудсменом
22:17 30.12.2024 |
Ольга Решетилова (Кобилинська) стала уповноваженою президента України з питань захисту прав військовослужбовців. Президент Володимир Зеленський підписав відповідний указ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу української держави в Telegram.
Зеленський наголосив, що Решетилова - відома, досвідчена та ефективна правозахисниця.
"Уже багато зробила для розвитку наших державних інституцій, для підтримки українців", - додав президент.
Він зазначив, що головне завдання - разом із Міноборони та громадянським суспільством підготувати законопроєкт про військового омбудсмена та всі необхідні засади роботи цієї інституції.
"Наші воїни мають отримати дієві інструменти захисту своїх прав і має відбутися реальна модернізація управління людьми в Силах оборони України. Вдячний усім, хто допомагає в цьому", - уточнив Зеленський.
Ольга Решетилова
Варто зауважити, що Ольга Решетилова є співзасновником фонду підтримки української армії "Повернись живим". Вона відповідала за координацію роботи фонду з силовими структурами та безпосередньо силами та засобами антитерористичної операції на сході України.
Решетилова неодноразово відвідувала українських військовослужбовців у зоні ведення бойових дій, де стикалася із порушеннями прав людини. У 2015 році вона пішла з "Повернись живим" і зайнялася журналістськими та громадськими розслідуваннями порушень у секторі безпеки.
У 2019 році Кабмін призначив Решетилову членом Комісії з обрання голови Національного агентства з питань запобігання корупції.
Зазначимо, питання створення в Україні інституції військового омбудсмена стало ще більш актуальним після скандалу в 211-й понтонно-мостовій бригаді, де офіцери знущалися з військовослужбовців.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Мінфін США виділяє Україні допомогу в $3,4 млрд
|Прокачування газу в Україні з 1 січня подорожчає учетверо через нульовий транзит
|Байден оголосив про виділення $2,5 млрд Україні для сфери оборони - Білий дім
|Сибіга розкрив деталі візиту до Дамаска
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
ПОПУЛЯРНІ СТАТТІ
|Путін доручив Фіцо відкрити другий енергетичний фронт проти України за рахунок Словаччини - Зеленський
|Фіцо погрожує Україні відключенням електроенергії за відмову транзиту газу з РФ
|Проблемний «маяк» МВФ. Кабмін затвердив законопроєкт про створення нового суду
|У ЗСУ презентували єдину інформаційну платформу «На зв'язку» для захисників та їхніх родин
|Азербайджан уперше заявив, що катастрофа літака AZAL сталася через зброю, застосовану ззовні
|Сеул підтвердив, що Україна вперше взяла у полон солдата КНДР
Бізнес
|OpenAI анонсує нові моделі міркування o3 і o3-mini, які можуть мислити на рівні людини
|Суд відмовив ARM у задоволенні позову проти Qualcomm — спробують ще раз
|MediaTek представила новий чип Dimensity 8400, який побудований на тій самій архітектурі, що й флагманський Dimensity 9400
|Fiat і Maserati поставили на паузу виробництво електромобілів через низький попит
|Twitter/X підвищив вартість передплати Premium Plus майже на 40% — українці платитимуть $22 на місяць
|Китайські виробники електромобілів вдаряються об стіну мит ЄС – Bloomberg
|Адміністрація Байдена розпочала нове розслідування проти китайських мікросхем