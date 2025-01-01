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АНАЛІТИКА

Без російського газу для електростанції у Придністров’ї: Молдова купить дві третини необхідної електроенергії у Румунії

 

У січні 2025 року Молдова імпортує понад 60% всієї необхідної для забезпечення власних потреб електроенергії на румунській біржі OPCOM, ще понад 30% забезпечать ТЕЦ та місцеві виробники енергії з відновлюваних джерел.

У тому числі імпорт дозволить забезпечити електроенергією потреби Правобережної частини Молдови, так званого "Придністров'я", передає молдовське видання NewsMaker із посиланням на повідомлення уряду країни.

За прогнозом компанії Energocom, ТЕЦ у Кишиневі та Бєльцях вироблять понад 127 тис. МВт-год електроенергії (близько 28% загального споживання). Відновлювані джерела енергії забезпечать ще 46 тис. МВт-год (або близько 10% споживання). Проте їхня ефективність залежить від погодних умов, тому їх не можна вважати надійними та постійними, зазначили в уряді Молдови.

Решта необхідної для забезпечення внутрішніх потреб електроенергії - 283 тис. МВт-год, або близько 62% Молдова імпортує з Румунії:

* 39% (178 тис. МВт-год) куплять на румунській біржі OPCOM;
* 23% (105 тис. МВт-год) надійдуть з урахуванням двосторонніх контрактів.

Зазвичай, до 90% споживання електроенергії у Молдові забезпечувала Молдовська ДРЕС, розташована на території невизнаного Придністров'я. Проте напередодні стало відомо, що ця електростанція припинить постачання електроенергії з 1 січня після того, як російський "Газпром" оголосив про розірвання контракту на постачання газу з компанією Moldovagaz.

Із грудня 2022 року весь газ, який Moldovagaz отримував за цим контрактом із Росії (5,7 млн кубометрів газу на добу), фактично споживало Придністров'я, передусім - Молдовська ГРЕС, але розраховуватися за нього мав уряд Молдови. Своєю чергою, ГРЕС продавала більшу частину виробленої з безкоштовного для неї газу молдовській енергокомпанії Energocom.

Раніше прем'єр-міністр Молдови Дорін Речан заявив, що на країну чекає "дуже важка зима", оскільки у випадку припинення транзиту російського газу через Україну мешканці невизнаної Придністровської Молдовської Республіки можуть залишитися без електроенергії та опалення. Через це 16 грудня у Молдові оголосили надзвичайний стан.

Згідно з чинним до жовтня 2026 року контрактом, "Газпром" має доставити газ до кордону з Молдовою. Альтернативний маршрут, яким Росія може поставити газ до Молдови, - це трансбалканський газопровід, який пролягає через Туреччину.
За матеріалами: БізнесЦензор
Ключові теги: Молдова
 

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