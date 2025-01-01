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У Словаччині заявили, що готові до припинення транзиту російського газу через Україну
23:31 31.12.2024 |
Словаччина вже підготувалася до припинення транзиту російського газу через Україну з 1 січня 2025 року, маючи достатньо запасів газу та альтернативні джерела постачання на наступний рік. Про це заявила віцепремʼєрка та міністерка економіки Словаччини Деніса Сакова, йдеться на сайті відомства.
Вона зазначила, що зупинка транзиту російського газу є "одностороннім кроком" з боку України, що може завдати шкоди Словаччині.
"Водночас хочу запевнити всіх людей і компанії в Словаччині, що ми готові до цього сценарію і що наразі немає ризику дефіциту газу в Словаччині", - сказала Сакова.
За словами міністерки, в підземних сховищах Словаччини зберігається на 20% більше газу, ніж торік. Крім того, словацька державна компанія SPP уклала пʼять угод з альтернативними постачальниками газу.
Однак глава Мінекономіки Словаччини зазначила, що через вищу вартість газу, порівняно з російським, країна зазнає збитків у розмірі близько 177 млн євро. Окрім того, Братислава втратить "десятки мільйонів євро", оскільки більше не буде отримувати плату за транзит газу до третіх країн, додала вона.
Словаччина раніше неодноразово наполягала на продовженні угоди між Україною та Росією щодо транзиту російського газу, термін якої завершується наприкінці 2024 року. Україна припинить транзит російського газу 1 січня о 07:00.
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