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Італія виділяє 13 мільйонів євро на відновлення енергетики України
16:28 31.12.2024 |
Італія оголосила про виділення 13 мільйонів євро в рамках Фонду підтримки енергетики України. Допомога буде спрямована на відновлення енергетичної інфраструктури країни, яка постраждала від атак РФ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на МЗС Італії.
Зазначається, що рішення було ухвалене за дорученням міністра закордонних справ Італії Антоніо Таяні.
Як повідомили у Міністерстві закордонних справ Італії, цей внесок є одним із найбільших серед країн-донорів та має на меті стабілізувати електропостачання для мільйонів українців, які переживають важкі часи війни.
В Італії підкреслили, що ця підтримка є важливим кроком у зусиллях із відновлення енергетичних систем, які зазнали серйозних пошкоджень внаслідок численних атак російських військ.
"Внесок Італії - один з найбільших внесків однієї країни - допоможе стабілізувати постачання електроенергії мільйонам постраждалих від війни українців у цей складний час", - йдеться у заяві МЗС країни.
Також повідомляється, що Фонд підтримки енергетики України продовжує ефективно працювати, оскільки атаки РФ на енергетичні об'єкти України тривають.
"Пожертва Італії є знаком глобальної солідарності та підкреслює безсумнівну важливість Фонду у наданні своєчасної та ефективної допомоги енергетичному сектору України", - наголосили в італійському відомстві.
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