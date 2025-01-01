Акції турецької пивоварної компанії Anadolu Efes обвалилися через указ Путіна

Акції турецької пивоварної компанії Anadolu Efes зазнали найбільшого дводенного падіння з 2001 року після того, як президент Росії Путін передав управління спільним підприємством компанії з бельгійською Anheuser-Busch InBev місцевій групі, інформує Bloomberg.

За підсумками торгів, у вівторок акції Anadolu Efes впали на 10%, що разом із падінням у понеділок після публікації указу становило 19%. Акції материнської компанії AG Anadolu Grubu Holding та спорідненої Coca-Cola Icecek AS у Стамбулі знизилися на 10% та 7,6% відповідно.

JPMorgan знизив рейтинг доларових облігацій Anadolu Efes з погашенням у 2028 році до рівня "зниження ваги" з нейтрального. У банку зазначили, що Росія забезпечила майже дві третини доходів групи в першій половині 2024 року. Якщо рішення Кремля стане постійним без адекватної компенсації для акціонерів, кредитний профіль компанії може значно погіршитися.

Раніше Росія вже передавала активи міжнародних компаній під тимчасове управління, якщо власники оголошували про продаж бізнесу, а Кремль мав альтернативних покупців. Так, у липні активи Carlsberg A/S були передані союзнику Путіна, хоча компанія сподівалася укласти угоду з узгодженим покупцем.

AB InBev Efes BV - спільне підприємство турецької Anadolu Efes і бельгійської Anheuser-Busch InBev, управляє пивоварним бізнесом цих компаній у Росії й Україні. AB InBev Efes входить до трійки лідерів російського ринку, їй належать 11 заводів і солодові комплекси в Росії, які виготовляють пиво під брендами BUD, Stella Artois, Velkopopovický Kozel, Hoegaarden, Beck's, Löwenbräu, "Белый Медведь", "Клинское", "Старый Мельник" і "Золотая Бочка".

AB InBev Efes також є одним із лідерів українського пивоварного ринку. Портфель пивних брендів складається з глобальних ТМ: Bud, Corona Extra, Stella Artois; міжнародних ТМ: Hoegaarden, Leffe, Beck's, Lowenbrau, Franziskaner, Spaten, Velkopopovickiy Kozel; а також локальних ТМ: "Чернігівське", "Рогань", "Янтар".