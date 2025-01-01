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АНАЛІТИКА

NYT: Маск оселився в резиденції Трампа після виборів президента США

 

Американський мільярдер Ілон Маск орендує котедж на території маєтку обраного президента США Дональда Трампа після його перемоги на виборах, що дозволяє йому перебувати у внутрішньому колі політика.

Про це стало відомо The New York Times від поінформованих джерел, передає "Європейська правда".

За інформацією NYT, з часу президентських виборів 5 листопада Маск живе в одному з котеджів, які здаються в оренду в маєтку Трампа в Мар-а-Лаго, що у штаті Флорида.

Цей котедж розташований за десятки метрів від головного будинку резиденції, сказало виданню одне із джерел. Інше - стверджує, що там раніше жили друзі та соратники Трампа.

"Перебування безпосередньо на території (резиденції. - Ред.) допомогло забезпечити пану Маску легкий доступ до Трампа", - пише The New York Times, уточнюючи, що мільярдер, серед іншого, часто був присутній на робочих вечерях обраного президента.
Ключові теги: США
 

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