Кабінет Міністрів України затвердив документ "Про створення Української частини українсько-японського спільного комітету щодо імплементації механізму спільного кредитування", повідомило Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України.

Раніше Україна приєдналася до Механізму спільного кредитування Японії Joint Crediting Mechanism (JCM). Метою програми є досягнення скорочення викидів парникових газів шляхом впровадження провідних світових технологій для декарбонізації різних секторів економіки через інвестиції японських організацій. Відповідний меморандум про співпрацю в межах статті 6 Паризької угоди Україна та Японія підписали на початку цього року.

"Це рішення важливе для досягнення наших кліматичних цілей за допомогою інструментів спільного кредитування. Японія - перспективний партнер на цьому шляху. Через спільне кредитування ми зможемо залучати японські технології та інноваційні розробки для зменшення викидів парникових газів. Це і виконання Рамкової Конвенції ООН про зміну клімату та Паризької угоди, і "зелене" відновлення України за найновішими практиками", - наведено слова міністерки Світлани Гринчук в повідомленні в телеграм-каналі у вівторок.

Зазначається, що наступним кроком стане затвердження складу цього комітету та його положення. Комітет створюють для координації зусиль, спрямованих на посилення двосторонньої співпраці у сфері боротьби зі зміною клімату. Зі свого боку, Японія вже виконала всі підготовчі дії для запуску співпраці.

Як повідомляється, JCM дає змогу японським організаціям інвестувати в проєкти декарбонізації в країнах-партнерах. Скорочені викиди парникових газів, отримані в результаті реалізації таких проєктів, зараховуються частково як внесок Японії в досягнення її власних цілей зі скорочення викидів, а частково - в країні, де проєкт було реалізовано. На сьогодні механізм JCM працює в 29 країнах світу.

За словами Гринчук, для України це означає доступ до японських технологій - одних із найкращих у світі - і гарантовані інвестиції для "зеленого" відновлення. Це стане відчутною підтримкою в подоланні наслідків російської збройної агресії.