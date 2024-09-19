ФРС знизила базову ставку на 50 б.п. - до 4,75-5%

Федеральна резервна система (ФРС) США знизила відсоткову ставку за федеральними кредитними коштами (federal funds rate) на 50 базисних пунктів (б.п.) - до 4,75-5% річних, йдеться в повідомленні Федерального комітету з операцій на відкритому ринку (FOMC) за підсумками засідання, що завершилося в середу.

Ринок очікував зниження на 25-50 б.п.

Це перше зниження ставки з березня 2020 року. До середи вона перебувала на максимальному рівні за 23 роки. ФРС не змінювала її вісім засідань поспіль.

"Останні статдані свідчать про те, що економічна активність продовжує підвищуватися впевненими темпами. Приріст кількості робочих місць сповільнився, а рівень безробіття підвищився, але залишається низьким. Інфляція стала ще ближчою до поставленої FOMC цілі у 2%, але залишається дещо підвищеною", - йдеться в повідомленні.

У повідомленні за підсумками попереднього засідання американський ЦБ відзначав "деякий подальший прогрес" у русі інфляції до цільового рівня.

FOMC прагне до досягнення максимальної зайнятості та інфляції на рівні 2% у довгостроковій перспективі.

"Комітет набув більшої впевненості в тому, що інфляція стабільно рухається до 2% і вважає, що ризики для досягнення цілей у плані зайнятості та інфляції загалом збалансовані. Економічні перспективи невизначені, і FOMC уважно ставиться до ризиків по обидва боки свого подвійного мандата (забезпечення цінової стабільності та максимально стійкої зайнятості - ІФ)", - наголошується в повідомленні.

Раніше регулятор не наголошував на впевненості у стабільному русі інфляції до цілі, що була умовою для зниження ставок, і писав, що зазначені ризики "продовжують рухатися до більшої збалансованості".

"У світлі прогресу щодо інфляції та балансу ризиків ми вирішили знизити цільовий діапазон ставки за федеральними кредитними коштами на 0,5 відсоткового пункту, до 4,75-5% річних", - заявив регулятор за підсумками вересневого засідання.

Під час розгляду додаткових змін цільового діапазону ставки комітет ретельно оцінюватиме дані, що надходять, мінливі прогнози та баланс ризиків.

Федрезерв має намір продовжити скорочення обсягу активів (держоблігацій та іпотечних паперів) на своєму балансі.

"Ми твердо віддані тому, щоб забезпечити максимальну зайнятість і повернути інфляцію до цільового рівня в 2%", - йдеться в заяві ФРС.

У липні про прихильність забезпеченню максимальної зайнятості не йшлося.

Оцінюючи доцільність грошово-кредитної політики, FOMC продовжить відстежувати вплив інформації, що надходить, на економічний прогноз.

"Комітет готовий скоригувати свій підхід до грошово-кредитної політики за необхідності, якщо виникнуть ризики, здатні перешкодити досягненню цілей FOMC.

Комітет братиме до уваги широке коло інформації, включно з даними про умови на ринку праці, інфляційний тиск та інфляційні очікування, а також про події на фінансових ринках і міжнародні події", - йдеться в документі.

За зниження ставки на 50 б.п. проголосували всі члени FOMC, окрім Мішель Боуман, яка виступила за зниження на 25 б.п.