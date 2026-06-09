Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Суд у США визнав незаконним $100-тисячний збір за робочі візи H-1B, введений Трампом

Федеральний суд США визнав незаконним і скасував запроваджений Дональдом Трампом збір у розмірі $100 000 за візи H-1B висококваліфікованим іноземним працівникам, пише Reuters.

Суд визнав цей збір податком, а податки у США не можна вводити без погодження Конгресу.

Суддя Лео Сорокін у Бостоні ухвалив таке рішення за позовом 20 генеральних прокурорів різних штатів США.

Адміністрація Трампа стверджувала, що цей платіж є законною фінансовою санкцією, яку президент має право запроваджувати відповідно до федерального імміграційного законодавства.

Проте суддя вирішив, що "це податок, незалежно від того, як його називають".

Суддя послався на лютневе рішення Верховного суду США, яким було скасовано всесвітні мита Трампа. За логікою цього рішення, вважає суддя, Трамп так само не мав повноважень накладати податок у межах імміграційного законодавства.

Речниця Білого дому Тейлор Роджерс заявила, що адміністрація Трампа впевнена в успішному оскарженні рішення судді в апеляційній інстанції.

Від моменту запровадження збору ним скористалися лічені роботодавці. На 15 лютого Служба громадянства та імміграції США отримала лише 85 платежів у розмірі $100 000, повідомив її представник у березневих судових матеріалах.

Програма H-1B передбачає видачу 65 000 віз щороку, а також ще 20 000 віз для працівників із науковими ступенями. Такі візи надаються на строк від трьох до шести років. До указу Трампа роботодавці зазвичай сплачували за оформлення візи для іноземного працівника від $2000 до $5000 залежно від різних чинників.

  • Окрім додаткового збору, адміністрація Трампа також вирішила переглянути правила лотереї H-1B.
  • У межах оновленої моделі реєстрації більше не відбиратимуться випадковим чином. Натомість їх зважуватимуть за роботодавцем і рівнем оплати праці - такий підхід має стримати подання дублювальних заявок і маніпуляції системою. Заявки з вищою запропонованою зарплатою матимуть значно кращі шанси на відбір, тоді як менш оплачувані посади й надалі залишатимуться допустимими, але з нижчою ймовірністю отримання візи.
    •
    За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
    Ключові теги: США
     

    ТЕГИ

    Курс НБУ на сьогодні
     
    		 за
    		 курс
    		 uah
    		 %
    USD
    		 1
    		 44,5129
    		  0,1546
    		 0,35
    EUR
    		 1
    		 51,3545
    		  0,2830
    		 0,55

    Курс обміну валют на сьогодні, 09:40
      куп. uah % прод. uah %
    USD 44,2846  0,25 0,56 44,8396  0,30 0,67
    EUR 51,2088  0,17 0,33 51,8877  0,17 0,32

    Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:27
      куп. uah % прод. uah %
    USD 44,7600  0,10 0,22 44,7900  0,10 0,22
    EUR 51,6754  0,12 0,22 51,6966  0,12 0,22

    ТОП-НОВИНИ

    ПІДПИСКА НА НОВИНИ

     

    Бізнес