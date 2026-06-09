Суд у США визнав незаконним $100-тисячний збір за робочі візи H-1B, введений Трампом

Федеральний суд США визнав незаконним і скасував запроваджений Дональдом Трампом збір у розмірі $100 000 за візи H-1B висококваліфікованим іноземним працівникам, пише Reuters.

Суд визнав цей збір податком, а податки у США не можна вводити без погодження Конгресу.

Суддя Лео Сорокін у Бостоні ухвалив таке рішення за позовом 20 генеральних прокурорів різних штатів США.

Адміністрація Трампа стверджувала, що цей платіж є законною фінансовою санкцією, яку президент має право запроваджувати відповідно до федерального імміграційного законодавства.

Проте суддя вирішив, що "це податок, незалежно від того, як його називають".

Суддя послався на лютневе рішення Верховного суду США, яким було скасовано всесвітні мита Трампа. За логікою цього рішення, вважає суддя, Трамп так само не мав повноважень накладати податок у межах імміграційного законодавства.

Речниця Білого дому Тейлор Роджерс заявила, що адміністрація Трампа впевнена в успішному оскарженні рішення судді в апеляційній інстанції.

Від моменту запровадження збору ним скористалися лічені роботодавці. На 15 лютого Служба громадянства та імміграції США отримала лише 85 платежів у розмірі $100 000, повідомив її представник у березневих судових матеріалах.

Програма H-1B передбачає видачу 65 000 віз щороку, а також ще 20 000 віз для працівників із науковими ступенями. Такі візи надаються на строк від трьох до шести років. До указу Трампа роботодавці зазвичай сплачували за оформлення візи для іноземного працівника від $2000 до $5000 залежно від різних чинників.

Окрім додаткового збору, адміністрація Трампа також вирішила переглянути правила лотереї H-1B.

У межах оновленої моделі реєстрації більше не відбиратимуться випадковим чином. Натомість їх зважуватимуть за роботодавцем і рівнем оплати праці - такий підхід має стримати подання дублювальних заявок і маніпуляції системою. Заявки з вищою запропонованою зарплатою матимуть значно кращі шанси на відбір, тоді як менш оплачувані посади й надалі залишатимуться допустимими, але з нижчою ймовірністю отримання візи.