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АНАЛІТИКА

Світове судноплавство подорожчає: прохід ключовим морським шляхом стане дорожчим

Адміністрація Суецького каналу підвищить транзитні збори для більшості категорій суден з 15 липня.

Про це повідомляє Indexbox.

Найбільше підвищать ціни для танкерів із нафтою та нафтопродуктами. Для завантажених суден надбавка зросте з 25% до 37%, а для суден у баласті ‒ з 15% до 27%.

Для газовозів зі скрапленим нафтовим газом і хімічних танкерів показник підвищиться з 20% до 32%. Для газовозів із скрапленим природним газом (СПГ) ‒ з 7% до 19%.

У сегменті балкерів, що перевозять сухі насипні вантажі, надбавка більш ніж подвоїться ‒ з 10% до 22%. Контейнеровози сплачуватимуть 12% надбавки.

Для суден загального призначення, важковагових суден, рокерів (Ro-Ro) та інших типів надбавка зросте до 26%.

Крім того, автомобілевози сплачуватимуть 26% при русі в бік Середземномор'я і 12% при проході на південь.

Пасажирські судна будуть єдиною категорією, що може проходити через Суец безкоштовно.

В адміністрації каналу зазначили, що ці надбавки базуються на оцінці поточної ситуації на морському ринку та можуть бути переглянуті або скасовані залежно від майбутніх обставин.

Також зазначається, що Додаткові збори є тимчасовим заходом, тоді як базова тарифна система залишається незмінною. Основний прохідний тариф не переглядався з 2024 року.

За матеріалами: Економічна правда
 

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