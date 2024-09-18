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Путін доручив готувати російський бюджет до продовження війни
10:03 18.09.2024 |
Президент Росії Путін заявив, що витрати на оборону мають залишитися серед пріоритетів російського бюджету.
Про це Путін сказав під час наради з урядовцями, де обговорювалася підготовка проєкту скарбниці на 2025 рік і майбутній трирічний період, передає The Moscow Times.
За словами Путіна, окрім "підвищення обороноздатності" до переліку головних напрямків бюджетних витрат мають увійти "інтеграція" окупованих регіонів України, а також соціальна підтримка громадян та "технологічний розвиток вітчизняної економіки".
У бюджет на 2024 рік російський уряд заклав 10,8 трлн руб. військових витрат - на 60% більше, ніж роком раніше і втричі вище за рівень 2021 року. На закупівлю зброї та утримання збройних сил бюджет Росії виділив 30% усіх грошей - рекордну частку з часів СРСР.
Із 2025 року, згідно з ухваленим рік тому законом про бюджет, оборонні витрати мали знизитися - спочатку до 8,5 трлн руб., а потім - до 7,4 трлн руб. у 2026 році.
Раніше німецьке видання Welt писало, що зупинка війни занурить Росію в глибоку економічну кризу, вийти з якої Росія самотужки не зможе.
Згодом стало відомо, що війна Росії проти України, що триває третій рік, обходиться російським платникам податків все дорожче. Так, за першу половину 2024 року федеральний бюджет РФ витратив за оборонними статтями рекордні 5,3 трлн руб.
Скільки Росія витрачає на війну?
Уряд Росії активно шукає нові джерела наповнення федерального бюджету через зростання видатків на війну проти України. Частка військових видатків у бюджеті Росії на 2024 рік може стати рекордною з останніх років існування Радянського Союзу і вперше у новітній історії перевищить видатки на соціальні програми.
На фінансування напрямку "національна оборона" планується спрямувати 29,3% усіх видатків російського бюджету або 10,7 трлн руб., що еквівалентно 6% ВВП. У 2023 році витрати за цим напрямком були заплановані на рівні 6,4 млрд руб.
Водночас на "соціальну політику" планується виділити 7,71 трлн руб., або 21,1% всіх витрат. Це найнижча частка щонайменше з 2011 року. У середньому за 2015-2021 роки частка соціальної політики у видатках федерального бюджету становила 28%.
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