Російські регіони зіткнулися з найбільшим за два роки уповільненням економіки

Економіка російських регіонів влітку 2024 року почала різко сповільнюватися.

Індекс регіональної економічної активності (РЕА), який розраховує Вища школа економіки на основі даних із промвиробництва, будівництва та торгівлі, у червні обвалився з 75,4 до 65,3 пункта, пише The Moscow Times.

Поточне значення індексу стало найнижчим за останні з березня 2023 року, а його падіння - на 10,1 пункту за місяць - виявилося рекордним з перших місяців розв'язаної Росією війни проти України (у квітні 2022 року РЕА втратив 21 пункт).

Масштаби гальмування економіки регіонів увійшли до топу за 20 років доступної статистики ВШЕ. Падіння більше індекс РЕА переживав лише тричі: під час пандемії (на 34,4 пункту), після санкцій за анексію Криму наприкінці 2014 року (на 18 пунктів) та одразу після вторгнення в Україну.

Зведений індекс РЕА, як і раніше, знаходиться вище 50 пунктів, що означає, що в цілому економіка регіонів зростає, наголошують експерти ВШЕ. Однак кількість суб'єктів із переважанням зростання (де активність розширюється принаймні в 4 із 5 ключових секторів) у червні скоротилася з 52 до 34, а в кожному третьому суб'єкті економіка почала скорочуватися.

Уповільнення економічної активності в червні найбільш помітне у будівництві. Крім того, страждають регіони, де під удар санкцій потрапили великі сировинні експортери.

Проблеми регіонів вже видно у федеральній статистиці: за даними Росстату, у червні темпи зростання російського ВВП сповільнилися до 3% рік до року, хоча ще у травні економіка зростала на 4,5%, у першому кварталі - на 5,4%, а в У лютому темпи зростання досягали 7,6%.

Промисловість загальмувала до 1,9% зростання, що втричі менше, ніж місяцем раніше та взимку (5,3% у травні та 5,6% у першому кварталі). На тлі проблем із платежами, які вдарили по поставкам у Росію імпортних товарів, практично зупинилося зростання оптової торгівлі: у червні вона додала лише 1,9% рік до року, хоча ще у травні зростала на 11,1%, а наприкінці минулого року на 16-20% та вище.

За прогнозом Банку Росії, вже наступного року російська економіка може сповільнитися практично до нуля (лише 0,5% зростання песимістичного сценарію), обнулитися можуть також зростання інвестицій і приватне споживання.