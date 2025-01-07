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АНАЛІТИКА

У Туреччині розпочалися навчання ВМС за участю 20 тисяч військових

 

У Туреччині у трьох морях стартують військово-морські навчання за участю 20 тисяч військових.

Про це повідомляє TRT Haber, передає "Європейська правда".

Як розповів начальник штабу Військово-морських сил Туреччини контр-адмірал Кенан Кан Тюрккан, навчання Mavi Vatan-2025 проходитимуть у Чорному, Егейському та Середземному морях.

У 10-денних маневрах візьмуть участь 90 кораблів і 50 літальних апаратів.

Тюрккан пояснив, що метою навчань є оцінка ефективності командування ВМС у проведенні і управлінні операцією та підвищення оперативної готовності підрозділів.

На початку листопада військові США та Південної Кореї провели перші спільні навчання за участі ударних безпілотників.

На початку грудня в Естонії проходили двотижневі міжнародні військові навчання Pikne ("Блискавка"), в яких візьмуть участь підрозділи країн НАТО.

А в середині грудня по всій Латвії оголосили часткову перевірку бойової готовності підрозділів Національних збройних сил (НЗС).
 

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