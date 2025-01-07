Фінансові новини
- |
- 07.01.25
- |
- 14:16
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
У Туреччині розпочалися навчання ВМС за участю 20 тисяч військових
13:30 07.01.2025 |
У Туреччині у трьох морях стартують військово-морські навчання за участю 20 тисяч військових.
Про це повідомляє TRT Haber, передає "Європейська правда".
Як розповів начальник штабу Військово-морських сил Туреччини контр-адмірал Кенан Кан Тюрккан, навчання Mavi Vatan-2025 проходитимуть у Чорному, Егейському та Середземному морях.
У 10-денних маневрах візьмуть участь 90 кораблів і 50 літальних апаратів.
Тюрккан пояснив, що метою навчань є оцінка ефективності командування ВМС у проведенні і управлінні операцією та підвищення оперативної готовності підрозділів.
На початку листопада військові США та Південної Кореї провели перші спільні навчання за участі ударних безпілотників.
На початку грудня в Естонії проходили двотижневі міжнародні військові навчання Pikne ("Блискавка"), в яких візьмуть участь підрозділи країн НАТО.
А в середині грудня по всій Латвії оголосили часткову перевірку бойової готовності підрозділів Національних збройних сил (НЗС).
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Український пілот F-16 встановив історичний рекорд, збивши шість крилатих ракет за один виліт
ТОП-НОВИНИ
|КМІС: 52% опитаних українців довіряють Зеленському, 39% - не довіряють, рівень довіри знижується
|Керівника Держмитслужби підозрюють у недекларуванні будинку на $100 тис. - НАБУ
|Від поразки Путіна до альянсу США та Китаю: «чорні лебеді» 2025 року за версією Politico
|Президент Австрії доручив сформувати уряд лідеру проросійської Партії свободи
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|У Туреччині розпочалися навчання ВМС за участю 20 тисяч військових
|Золоті гори Трампа. Що не так з його планом «знову зробити Америку великою»
|Сікорський: Європа не може погоджуватися на мирну угоду, яка дасть Москві оговтатися
|Трамп прокоментував поїздку сина на Гренландію новими заявами, що хоче приєднати острів
|Велика Британія обігнала Німеччину і стала найбільшим ринком електромобілів у Європі
|У Європі зростає незадоволення Маском: до критики приєдналися Макрон і прем'єр Норвегії
Бізнес
|Конкурент Dolby Atmos та DTS:X: Google та Samsung розробили нову технологію 3D-аудіо
|Яких технологічних новацій чекати у 2025 році
|Apple виплатить 95 мільйонів доларів через випадкові записи розмов Siri та передачу даних рекламодавцям
|Популярність Windows 10 зросла під кінець 2024 року, навіть попри завершення підтримки через 10 місяців
|Річні продажі електромобілів Tesla впали вперше за понад 10 років
|Прогноз S&P Global Mobility на 2025 рік: світові продажі електромобілів зростуть на 30%
|До позова Ілона Маска проти OpenAI приєднуються великі технологічні інвестори