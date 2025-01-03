Популярність Windows 10 зросла під кінець 2024 року, навіть попри завершення підтримки через 10 місяців

Компанія Microsoft зустріла 2025 рік у дивній ситуації. До завершення підтримки її попередньої операційної системи Windows 10 залишається всього 10 місяців, але користувачі не поспішають переходити на Windows 11. Нові статистичні дані показують, що Windows 10 продовжує залишатися найпопулярнішою операційною системою для настільних комп'ютерів, повідомляє The Register.

Щобільше, за даними Statcounter за грудень 2024 року, частка ринку Windows 10 зросла до 62,7%, тоді як частка Windows 11 знизилася до 34,12% із 34,94% у листопаді. Попри зростання річного показника Windows 11 - з 26,54% у грудні 2023 року - новій ОС поки що не вдалося випередити Windows, що викликає занепокоєння у Microsoft.

Збільшення частки Windows 10 стало несподіванкою для аналітиків. Хоча апаратні вимоги Windows 11 - які передбачають наявність сучасного процесора та TPM 2.0 - добре відомі, зростання популярності Windows 10 вказує на інші причини.

Аналітики припускають, що частина користувачів спробувала Windows 11, але згодом повернулася до Windows 10 через невдоволення. Іншою причиною може бути поширеність пристроїв із попередньо встановленою Windows 10, особливо у корпоративному сегменті.

Кірен Джессоп, аналітик Canalys, зазначив, що зростання частки Windows 10 відбулося лише у чверті з 230 країн і регіонів, які відслідковує Statcounter, але ці зміни були зосереджені у ключових ринках, таких як США. Де частка Windows 10 зросла з 58% у жовтні 2024 року до 67% у грудні.

Джессоп пояснив цю тенденцію тим, що підприємства та державні установи віддають перевагу стабільності, відкладаючи перехід на Windows 11. "Поширена практика, коли підприємства знижують версію нових пристроїв з Windows 11 до Windows 10 у рамках циклів оновлення ІТ-інфраструктури," сказав він. У державних установах цей підхід також залишається популярним. Джессоп припустив, що майбутня адміністрація Трампа може стимулювати закупівлі урядових пристроїв перед можливими скороченнями бюджету.

Безплатна підтримка Windows 10 завершиться 14 жовтня 2025 року, залишивши користувачам обмежені варіанти: придбати розширені оновлення безпеки (ESU) або продовжувати використовувати ОС, ризикуючи зіткнутися з незакритими вразливостями. Довгострокові канали обслуговування (LTSC) Windows 10 залишатимуться підтримуваними після 2025 року, але вони вимагають повернення до попередніх версій ОС.

Microsoft поки що не коментує, чи розглядатиме компанія можливість продовження підтримки Windows 10 або змінить апаратні вимоги Windows 11, щоб прискорити її впровадження. Ці вимоги, разом із повільним переходом підприємств, можуть змусити компанію переглянути свою стратегію.

Дані Statcounter, зібрані на основі понад 5 мільярдів щомісячних переглядів вебсторінок, демонструють чітку тенденцію: Windows 11 впроваджується значно повільніше, ніж очікувала Microsoft. Тим часом ПК з підтримкою штучного інтелекту, які мали б стимулювати продажі, поки що не зробили значного впливу на ринок.

Залишившись всього з 10 місяцями до завершення підтримки Windows 10, Microsoft доведеться прийняти важливе рішення. Компанія повинна розвʼязати проблему упередженості бізнесу та незадоволеності споживачів Windows 11 - або ризикує надовго залишитися залежною від застарілої операційної системи. Чи це буде продовження підтримки Windows 10, чи перегляд вимог до Windows 11, Microsoft доведеться вирішили вже у першій половині цього року.