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АНАЛІТИКА

Шведський суперкорабель підняв якір Eagle S з Фінської затоки

Шведський суперкорабель підняв якір Eagle S з Фінської затоки

 

У Фінській затоці спеціальний корабель шведських Військово-морських сил HMS Belos знайшов та підняв якір, який належав нафтовому танкеру Eagle S, що його підозрюють у пошкодженні підводних кабелів.

Про це повідомив фінський мовник Yle, передає "Європейська правда".

Як передає мовник, шведський суперкорабель підняв якір, що належав нафтовому танкеру Eagle S. HMS Belos прибув до Фінської затоки в неділю, 5 січня, аби взяти участь у розслідуванні розриву кабелів між Естонією та Фінляндією.

Тепер якір перебуває у Фінляндії, й Національне бюро розслідувань має розпочати його аналіз у вівторок, 7 січня.

Національне бюро розслідувань Фінляндії підозрює, що якір був використаний для розриву силового кабелю між Фінляндією та Естонією і пошкодження чотирьох телекомунікаційних кабелів.

Вісьмох членів екіпажу судна підозрюють у саботажі за обтяжливих обставин і втручанні в роботу телекомунікацій.

Нагадаємо, вдень 25 грудня стало відомо, що морський кабель EstLink 2, що сполучає енергосистеми Естонії і Фінляндії, аварійно відімкнувся з невідомих причин. Згодом з'ясувалося, що приблизно у той час там проходили два судна.

Пізніше в Естонії з'ясували, що проблеми є також з кількома кабелями зв'язку. У відповідь країна вирішила вивести патрульні кораблі для охорони енергетичного з'єднання з Фінляндією.
 

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