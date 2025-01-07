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Країни Північної Європи посилили нагляд за підводною інфраструктурою і «тіньовим флотом»
14:37 07.01.2025 |
Країни Об'єднаного експедиційного корпусу (JEF) - формату, що об'єднує Північну Європу, Британію та Нідерланди, - запустили посилений моніторинг підводної інфраструктури за допомогою новітньої системи, що допоможе виявляти потенційні загрози і швидко помічати підозрілі дії суден.
Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у заяві Британії, яка відіграє провідну роль у цьому форматі.
У рамках операції Nordic Warden, яку фактично запустили ще минулого тижня, будуть відстежувати дані з низки джерел та - використовуючи у тому числі інструменти штучного інтелекту - вираховувати ризики, які може становити те чи інше судно, що прямує через певну зону.
Ключовим приводом для запуску інструменту стало пошкодження підводної ЛЕП Estlink-2 і кількох підводних кабелів зв'язку у Фінській затоці 25 грудня 2024 року. Ця діяльність стане доповненням до заходів на національному рівні та у рамках НАТО.
Особливу увагу приділяють танкерам, які зараховують до "тіньового флоту" Росії.
"Конкретні судна, які вважаються належними до російського "тіньового флоту", внесені у систему, щоб за ними можна було пильно стежити, коли вони входять у ключові зони інтересу. Якщо встановлено, що є потенційні ризики, система буде відстежувати підозріле судно у реальному часі і одразу видавати попередження, про яке дізнаються країни JEF та союзники у НАТО", - йдеться в оголошенні.
Під посиленим моніторингом будуть 22 ключові зони, серед яких - Ла-Манш, Північне море, протока Каттегат біля берегів Данії та інші місця у Балтійському морі.
"Операція Nordic Warden допоможе захиститися і від умисних диверсій, і від випадків кричущої недбалості, які, як ми бачили, можуть призводити до пошкодження підводних кабелів", - зазначив британський міністр оборони Джон Гілі.
До Об'єднаного експедиційного корпусу входять Британія, Нідерланди, Данія, Норвегія, Швеція, Фінляндія, Ісландія, Естонія, Латвія та Литва.
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