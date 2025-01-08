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Ісландія профінансувала «данську модель» із виробництва української зброї
15:37 07.01.2025 |
Міністр закордонних справ Андрій Сибіга подякував Ісландії за нещодавній внесок у виробництво української зброї за "данською моделлю".
Про це повідомили у зовнішньополітичному відомстві, передає "Європейська правда".
У вівторок, 7 січня, до Києва прибула очільниця ісландського МЗС Торгердур Катрін Гуннарсдоттір. Під час зустрічі із нею Сибіга подякував за підтримку виробництва української зброї за "данською моделлю".
"Ми вдячні Ісландії за нещодавній внесок у понад 2 млн євро у виробництво української зброї за "данською моделлю". Розраховуємо на подальше збільшення ісландською стороною інвестицій в українську оборонну промисловість", - підкреслив український міністр.
Сибіга також подякував Ісландії за допомогу у сферах розмінування, логістичного забезпечення, тренування українських військових та підтримку ініціативи з оперативної закупівлі озброєння.
Окремо вони обговорили подальшу підтримку Ісландією української "формули миру", а також допомогу в протезуванні українських військових.
Зазначимо, у березі 2024 року Ісландія надала близько 2 млн євро на закупівлю боєприпасів для України в рамках ініціативи Чехії, а також придбання спорядження для українських військовослужбовиць.
У червні Україна та Данія підписали меморандум про закупівлю північноєвропейською державою озброєння та техніки в українських виробників. Данія стала першою країною, яка пішла на такий крок.
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