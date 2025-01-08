Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Ісландія профінансувала «данську модель» із виробництва української зброї

 

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга подякував Ісландії за нещодавній внесок у виробництво української зброї за "данською моделлю".

Про це повідомили у зовнішньополітичному відомстві, передає "Європейська правда".

У вівторок, 7 січня, до Києва прибула очільниця ісландського МЗС Торгердур Катрін Гуннарсдоттір. Під час зустрічі із нею Сибіга подякував за підтримку виробництва української зброї за "данською моделлю".

"Ми вдячні Ісландії за нещодавній внесок у понад 2 млн євро у виробництво української зброї за "данською моделлю". Розраховуємо на подальше збільшення ісландською стороною інвестицій в українську оборонну промисловість", - підкреслив український міністр.

Сибіга також подякував Ісландії за допомогу у сферах розмінування, логістичного забезпечення, тренування українських військових та підтримку ініціативи з оперативної закупівлі озброєння.

Окремо вони обговорили подальшу підтримку Ісландією української "формули миру", а також допомогу в протезуванні українських військових.

Зазначимо, у березі 2024 року Ісландія надала близько 2 млн євро на закупівлю боєприпасів для України в рамках ініціативи Чехії, а також придбання спорядження для українських військовослужбовиць.

У червні Україна та Данія підписали меморандум про закупівлю північноєвропейською державою озброєння та техніки в українських виробників. Данія стала першою країною, яка пішла на такий крок.
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 42,2297
  0,0338
 0,08
EUR
 1
 43,8767
  0,0324
 0,07

Курс обміну валют на вчора, 10:35
  куп. uah % прод. uah %
USD 42,0060  0,12 0,28 42,7316  0,09 0,20
EUR 43,7080  0,34 0,80 44,5168  0,32 0,73

Міжбанківський ринок на вчора, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 42,2400  0,00 0,00 42,2700  0,02 0,04
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес