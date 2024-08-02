У США махлювали з візовою лотереєю H-1B – розслідування Bloomberg

Візова лотерея H-1B у США роками надавала можливості для махлювання аутсорсинговим фірмам та кадровим агентствам, які витісняли інших роботодавців та іммігрантів, що грали чесно. Про це йдеться в розслідуванні Bloomberg, яке базується на ексклюзивних федеральних даних за 2021-2024 фіскальні роки.

Кількість робочих віз H-1B, які США видають іноземним працівникам, обмежена і становить 85 000 на рік. У 2023 році близько 22 600 віз виграли кадрові агентства, 11 600 - аутсорсери.

Конгрес створив H-1B у 1990 році, щоб американські компанії наймали найкращих у світі працівників. Але аутсорсери та кадрові фірми використовують програму з іншою метою - щоб наймати дешеву робочу силу й отримати несправедливі переваги.

Якщо звичайне американське підприємство захоче найняти іноземного випускника хорошого університету США, у більшості випадків (70%) воно програє в лотерею.

Так сталося з індійським інженером Сандіпом Маганті, який заснував стартап у США, але не зміг виграти для себе візу H-1B і тепер думає повертатися в Індію.

На противагу, американський аутсорсер із великою кількістю працівників в Індії може подавати заявки на багатьох із них, і якась врешті-решт виграє. Хто саме отримає візу - роботодавцю байдуже. Правила лотереї вимагають законного оферу для кожного учасника лотереї, але не вимагають жодних доказів, що він існує.

Розслідування Bloomberg знайшло понад 3000 фірм, які займаються підбором ІТ-персоналу й використовують іншу тактику, подаючи множинні заявки на одного й того ж кандидата. Американський уряд розглядає це як шахрайство, але для фірм це не має жодних наслідків, і вони навіть зараз продовжують вигравати нові візи.

У квітні 2024 року Служба громадянства та імміграції США (USCIS) змінила правила лотереї H-1B, щоб ліквідувати перевагу множинних заявок, але це лише частина проблеми.

Приблизно у половині випадків кадрові агентства не подають документи для отримання працівником візи. Це може свідчити про те, що у них взагалі не було роботи для цієї людини й заявка була фейковою.