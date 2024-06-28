Південна Корея ввела нові санкції проти суден і компаній із Росії та КНДР

Південна Корея ввела незалежні санкції проти чотирьох російських суден і восьми північнокорейських суден за участь у незаконній торгівлі зброєю та паливом та іншу діяльність, що порушує резолюції Ради безпеки ООН.

Про це йдеться в повідомленні Міністерства закордонних справ Південної Кореї, передає Yonhap.

Санкції також охоплюють п'ять організацій, включно з ракетним управлінням Північної Кореї.

Як повідомляється, чотири російські судна брали участь у постачанні очищеної нафти до КНДР, що є критично важливим ресурсом для розробки північнокорейських ядерних та ракетних озброєнь.

Така діяльність порушує санкції РБ ООН, зокрема ухвалену в грудні 2017 року резолюцію, яка забороняє постачання, продаж і передачу предметів розкоші до Північної Кореї.

Судна, які потрапили під санкції, потребуватимуть спеціального дозволу портової влади Південної Кореї, якщо вони захочуть зайти в порт країни.

Інші організації включають російську компанію M Leasing LLC, яка відповідає за торгівлю зброєю між Москвою та Пхеньяном, і Euromarket, розташовану в Грузії, яка продавала російську нафту Північній Кореї.

Санкції також стосуються восьми північнокорейців, які беруть участь у розробці та управлінні ракетами в рамках ракетного управління Північної Кореї.

Фінансові та валютні операції з підсанкційними юридичними та фізичними особами вимагатимуть попереднього погодження.

Санкції інших країн

Раніше повідомлялося, що Японія запровадила санкції проти однієї фізичної особи та дев'яти юридичних осіб з Росії, а також двох кіпрських компаній за постачання зброї з Північної Кореї.

До того Канада розширила санкції проти Росії через її незаконну військову співпрацю із КНДР. До санкційного списку потрапили дві особи й шість російських компаній.

Перед тим США та Велика Британія ввели санкції за торгівлю зброєю між Росією та Північної Кореєю.

Ембарго ООН на постачання зброї Північній Кореї

На засіданні Ради безпеки ООН 28 березня Росія наклала вето на проєкт резолюції щодо продовження мандату групи експертів Комітету з санкцій проти Північної Кореї. Термін дії чинного мандата завершився 30 квітня.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що вето Росії на проєкт резолюції Ради безпеки ООН про продовження цього мандату є фактично зізнанням у військовій співпраці Москви з Пхеньяном.

Відносини Росії та КНДР

Раніше повідомлялося, що з березня 2024 року Росія почала прямі поставки палива до КНДР з порушеннями санкційного режиму ООН.

Постачання, вочевидь, відбувається в обмін на снаряди та ракети, які Москва потребує для обстрілів України.

Наприкінці минулого року повідомлялося, що, згідно з американськими даними, підтвердженими супутниковими знімками, Північна Корея поставила в Росію більше тисячі контейнерів із боєприпасами.

До того стало відомо, що лідер КНДР Кім Чен Ин розпочинає наймасштабніше скорочення посольств країни, ймовірно вважаючи, що він зможе отримати більший прибуток від угод із Кремлем щодо продажу зброї, ніж від дипломатичних представництв.