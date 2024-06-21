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АНАЛІТИКА

У Центробанку РФ визнають проблеми з імпортом через труднощі з платежами

 

Санкції та проблеми з розрахунками завдали відчутного удару по імпорту, визнали керівники Центробанку РФ під час обговорення ключової ставки на початку червня. Головна причина - складнощі в оплаті товарів.

Про це пише The Moscow Times.

Опитування понад 1000 компаній, проведене на прохання видання, показало, що лише 15% платежів, здійснених починаючи з лютого (коли США пригрозили банкам Китаю, Туреччини та інших країн вторинними санкціями), на початок червня дійшли до одержувачів. Більшість інших перебували на перевірці в банку.

Стримана через санкційні обмеження динаміка імпорту за стійкого експорту створює передумови для зміцнення рубля, зазначають керівники Центробанку РФ - їх хвилює насамперед вплив на інфляцію.

"Вплив зміцнення рубля, на їхню думку, "значною мірою може бути компенсовано впливом санкційних обмежень на ціни імпортних товарів і послуг", а простіше кажучи, подорожчанням імпорту", - пише виданняю

Оплата і доставка товарів обходяться імпортерам дедалі дорожче. Доставка вантажів з Китаю швидко дорожчає і до середини червня досягла максимуму з початку 2023 року.

Нагадаємо:

Три найбільші банки Китаю - Industrial and Commercial Bank of China (ICBC), China Construction Bank і Bank of China - перестали приймати платежі з російських підсанкційних фінорганізацій.

Турецькі банки відмовляються від роботи з російськими, побоюючись вторинних санкцій.

Турецькі банки посилили політику щодо російських клієнтів - деякі фінансові організації почали закривати компаніям рахунки і підвищили вимоги до фізосіб, які збираються відкрити картку. У Кремлі підтвердили, що проблема справді існує.

Держбанки Китаю посилюють обмеження на фінансування російських клієнтів після того, як США пригрозили вторинними санкціями проти іноземних фінансових фірм, які допомагають РФ у військових діях в Україні.

Одразу кілька китайських банків перестали приймати платежі в юанях із Росії і почали повертати такі трансакції клієнтам. Нові обмеження викликані побоюваннями через можливе введення вторинних санкцій і тиску з боку США.
За матеріалами: Економічна правда
Ключові теги: Росія
 

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