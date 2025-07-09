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Греція призупиняє надання притулку мігрантам з Північної Африки
18:01 09.07.2025 |
Премʼєр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс у середу оголосив, що на тлі зростання кількості нелегальних мігрантів з Північної Африки грецька влада тимчасово зупинить розгляд їхніх заяв про надання притулку.
Про це пише "Європейська правда" з посиланням на Ekathimerini.
За словами Міцотакіса, уряд Греції у четвер подасть до парламенту законодавчий акт, який на три місяці призупиняє розгляд заяв про притулок від мігрантів з Північної Африки.
Грецький премʼєр назвав цей крок "необхідним тимчасовим заходом", що ґрунтується на тих же правових засадах, що й під час міграційної кризи 2020 року на кордоні з Туреччиною в районі річки Еврос.
"Ті, хто незаконно в'їжджають до країни, будуть заарештовані", - заявив Міцотакіс у своєму зверненні до законодавців, додавши, що поточна ситуація "вимагає надзвичайних заходів".
Уряд Греції також планує створити новий закритий приймальний центр на південному острові Крит, щоб допомогти впоратися з напливом мігрантів на місцевому рівні, і не виключає відкриття ще одного центру в разі необхідності.
За останні дні на Крит - один з найпопулярніших туристичних напрямків Греції і рідний острів Міцотакіса - прибули понад 2 тисячі мігрантів, що викликало обурення місцевої влади та туристичних операторів.
Премʼєр Греції ще минулого місяця заявив, що Лівія повинна співпрацювати з Грецією та Європою, щоб зупинити зростання міграційного потоку з цієї північноафриканської держави.
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