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Зеленський зустрівся з Папою Римським
17:30 09.07.2025 |
Президент України Володимир Зеленський 9 липня зустрівся з Папою Римським Левом XIV у резиденції понтифіка Кастель-Гандольфо поблизу Риму.
Про це повідомила пресслужба Святого Престолу, інформує "Європейська правда".
Перед аудієнцією у Папи Зеленський подякував Леву XIV за те, що той погодився прийняти його.
Як зазначив український президент, ключовою темою їхньої зустрічі стане розв'язана РФ війна проти України.
"Звичайно, ми хочемо, щоб ця війна закінчилася, і, звичайно, ми дуже розраховуємо на Ватикан, на те, що Ватикан і Його Святість допоможуть нам з місцем для зустрічі на високому рівні, щоб покласти край цій війні", - сказав Зеленський.
Він також висловив сподівання на сприяння Ватикану поверненню українських дітей, які були викрадені РФ.
Як зазначається у повідомленні пресслужби Святого Престолу за підсумками зустрічі Зеленського і Лева XIV, вони обговорили війну, що триває, та нагальність пошуку тривалих і справедливих шляхів до миру.
Понтифік знову підтвердив готовність прийняти представників Росії та України у Ватикані для переговорів.
Як відомо, 9 липня Зеленський прибув до Рима. Візит відбувається в межах участі глави держави у Міжнародній конференції з відбудови України.
Конференція проходитиме 10 і 11 липня. Зокрема, в ній візьме участь американська делегація разом зі спецпосланцем президента США щодо України Кітом Келлогом.
У Конференції також візьмуть участь президент Європейської ради Антоніу Кошта, президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн та єврокомісарка з питань розширення Марта Кос.
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