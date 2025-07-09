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АНАЛІТИКА

Європарламент вимагає в Угорщини й Словаччини не блокувати санкції проти Росії

 

Європейський парламент звернувся до урядів Угорщини та Словаччини з вимогою припинити блокування санкційного тиску на Росію з боку ЄС, та не ставити під загрозу досягнення спільних цілей Євросоюзу.

Про це йдеться у резолюції "Щодо людських втрат внаслідок агресивної війни Росії проти України та нагальної необхідності припинення російської агресії", затвердженій Європарламентом у Страсбурзі 9 липня, передає кореспондентка "Європейської правди".

Звернення до Угорщини та Словаччини було додане до резолюції Європарламенту у вигляді поправки, зареєстрованої депутатами з політичної групи соціал-демократів.

"Європарламент закликає уряди Угорщини та Словаччини, відповідно, узгодити свою зовнішню політику з позиціями та принципами ЄС і припинити їхню постійну обструкцію зусиль ЄС щодо посилення санкцій проти Росії", - йдеться у фінальному тексті резолюції, який є в розпорядження "ЄвроПравди".

Також Європарламент у документі нагадав урядам Угорщини та Словаччини "про принцип сумлінного співробітництва, який вимагає від держав-членів утримуватися від будь-яких заходів, що можуть поставити під загрозу досягнення цілей ЄС".
 

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