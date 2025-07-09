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АНАЛІТИКА

У Польщі анонсували будівництво трьох заводів з виробництва боєприпасів

 

Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш під час візиту до штаб-квартири Польської зброярської групи (PGZ) в середу оголосив про будівництво трьох заводів з виробництва боєприпасів.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RMF FM.

Під час пресконференції Косіняк-Камиш запевнив, що виробництво боєприпасів для польського уряду є абсолютним пріоритетом, оскільки країна повинна досягти "абсолютного суверенітету" в цьому питанні.

"Ми досягли ситуації, коли ми виробляємо 250 мільйонів одиниць малокаліберних боєприпасів на рік. Чверть мільярда одиниць - це вп'ятеро більше, ніж ще кілька місяців тому", - заявив він.

Польський міністр оборони додав, що влада прагне "побудувати три заводи боєприпасів у межах Польської зброярської групи".

У межах програми з виробництва боєприпасів на суму 2,4 млрд злотих у Польщі будуть не тільки побудовані три нові заводи, але й модернізовані вже діючі підприємства, а також придбані нові технології, сказав Косіняк-Камиш.

Ще в березні 2023 року попередній уряд Польщі схвалив національну програму зі стимулювання виробництва боєприпасів на загальну суму до двох мільярдів злотих.

У червні міністр державного майна Польщі Якуб Яворовський заявив, що його країна збільшить виробництво боєприпасів для гаубиць у п'ять разів - з 30 до 150 тисяч на рік.
Ключові теги: Польща
 

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