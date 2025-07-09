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АНАЛІТИКА

Middle East Eye: Іран міняє нафту на китайські системи ППО

 

Іран отримав партію китайських зенітно-ракетних комплексів (ЗРК) на тлі активних зусиль Тегерана з відновлення протиповітряної оборони після 12-денної ескалації з Ізраїлем. Про це Middle East Eye повідомили джерела, обізнані із ситуацією.

Постачання відбулося після фактичного припинення вогню, досягнутого між Іраном та Ізраїлем 24 червня. Один з арабських чиновників повідомив, що ЗРК закуплені в Китаю в обмін на нафту. Інший чиновник зазначив, що союзники США в арабському світі в курсі зусиль Ірану щодо відновлення оборони, і Білий дім поінформований щодо прогресу Тегерана.

Хоча конкретна кількість переданих зенітних комплексів не розголошується, за даними джерел, Іран розраховується за них нафтою. За даними Управління енергетичної інформації США, близько 90% іранського експорту нафти нині прямує до Китаю.

Постачання зенітних систем із Китаю свідчить про зміцнення стратегічних зв'язків між Пекіном і Тегераном - на тлі зауважень західних аналітиків щодо обережної позиції Китаю та Росії під час ізраїльських ударів по Ірану. Під час нещодавньої ескалації Ізраїль здобув перевагу в повітрі, знищивши іранські пускові установки та ліквідувавши високопосадовців, однак Іран, попри втрати, продовжував ракетні удари по ізраїльських містах, зокрема Тель-Авіву та Хайфі.

Це не перший випадок військової співпраці Ірану та Китаю: у 1980-х Ісламська Республіка отримувала крилаті ракети HY-2 Silkworm, які пізніше застосовувались під час "війни танкерів". У 2010 році повідомлялося про постачання китайських ЗРК HQ-9.

Наразі Іран має у своєму розпорядженні російські С-300, а також власні системи протиповітряної оборони, зокрема серії "Хордад" і "Бавар-373". Водночас їх ефективність проти американських винищувачів-невидимок F-35, які перебувають на озброєнні Ізраїлю, оцінюється як обмежена.

Китайські системи HQ-9 і HQ-16 вже використовуються в армії Пакистану, а також, за окремими даними, були експортовані до Єгипту.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
Ключові теги: Іран, Китай
 

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