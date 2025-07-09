Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

У Британії готуються до потенційного візиту Трампа в найближчі тижні

 

Президент США Дональд Трамп може відвідати Велику Британію наприкінці липня або на початку серпня.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", дізнався телеканал Sky News.

За даними джерел Sky News, Трамп через кілька тижнів може прилетіти до Шотландії, щоб відвідати свої поля для гольфу. Це буде його перший візит до Британії після перемоги на виборах 2024 року.

Остаточна дата візиту президента США ще не підтверджена через напружений графік, але син Трампа Ерік раніше казав, що його батько буде на офіційному відкритті нового поля для гольфу в Абердінширі цього літа.

Поліція Шотландії підтвердила Sky News, що готується до "потенційного візиту" Трампа наприкінці липня.

"Хоча офіційного підтвердження ще не було, важливо заздалегідь підготуватися до значної операції з охорони правопорядку", - сказала телеканалу заступниця керівника поліції Шотландії Емма Бонд.

Зазначимо, що орієнтовно на вересень 2025 року готується державний візит Дональда Трампа до Британії. Він став першим президентом США, який отримав друге запрошення на такий візит від британського монарха.

Свій перший закордонний візит під час другого президентського терміну Трамп здійснив до Ватикану - на церемонію поховання Папи Римського Франциска.
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,8462
  0,0487
 0,12
EUR
 1
 49,0563
  0,0278
 0,06

Курс обміну валют на сьогодні, 10:28
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,3568  0,06 0,15 41,9632  0,04 0,09
EUR 48,6876  0,14 0,28 49,4264  0,09 0,18

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,7600  0,13 0,31 41,7750  0,13 0,31
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес