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АНАЛІТИКА

Індія планує виробляти рідкісноземельні елементи

 

Уряд Індії планує запустити програму стимулювання вартістю 25 мільярдів рупій (290 мільйонів доларів США) для приватних фірм, які виробляють ці магніти.

Про це з посиланням на джерела повідомляє агентство Bloomberg.

"Запропонований Індією план викликав початковий інтерес з боку групи великих конгломератів, повідомили люди, знайомі з цим питанням, оскільки країна прагне зменшити свою залежність від Китаю у виробництві цих життєво важливих матеріалів для електромобілів і вітрових турбін", - говориться у публікації.

Серед тих, хто виявив зацікавленість - гірничодобувний гігант Vedanta Group мільярдера Аніла Агарвала, очолювана Саджаном Джиндалом JSW Group і виробник деталей для електромобілів Sona BLW Precision Forgings Ltd.

Очікується, що проект, ймовірно, незабаром буде представлений на затвердження уряду. За їхніми даними, остаточна сума витрат на програму підлягає внутрішнім консультаціям і ще може змінитися.

"Індія прискорює зусилля в цьому напрямку після того, як Китай, який контролює близько 90% світової переробки рідкісноземельних металів, посилив контроль за експортом рідкоземельних металів на тлі торговельної війни з США. Це порушило ланцюги поставок для світових автовиробників, в тому числі тих, які працюють в Індії", - говориться у публікації.

За даними Bloomberg, Індія має намір підтримати три-чотири великі компанії у виробництві магнітів з місцевої сировини протягом семи років, але буде дворічний період підготовки, а стимули будуть впроваджуватися протягом п'яти років після початку виробництва. Індія, де швидко зростає сектор електромобілів, розглядає можливість інвестування до 6 мільярдів рупій на кожну тисячу тонн потужностей в рамках програми.

Виробництво магнітів, зокрема, допоможе забезпечити ланцюжок поставок для Sona BLW - одного з найбільших індійських виробників двигунів для електромобілів, заявив генеральний директор компанії Вівек Вікрам Сінгх в інтерв'ю Bloomberg News. Сінгх додав, що компанія також може шукати партнера для розробки технології виробництва магнітів.

"Хоча зусилля уряду щодо збільшення видобутку рідкоземельних елементів відповідають загальносвітовим тенденціям, його бюджет скромний, а часові рамки залишаються амбітними. Будівництво шахт і переробних потужностей може зайняти роки, а ноу-хау залишається в значній мірі сконцентрованим у Китаї, - пише Bloomberg.

За матеріалами: Економічна правда
Ключові теги: Індія
 

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