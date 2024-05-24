В уряді рф заявили про «неможливість» захистити від дронів російські НПЗ

Російська влада не може повністю захистити підприємства паливно-енергетичного комплексу (ПЕК) від атак українських безпілотників, заявив віцепрем'єр рф алєксандр новак.

«Є відповідне законодавство щодо безпеки об'єктів ПЕК, у рамках якого проводяться захисні заходи. І, звичайно, на 100% виключити атаки неможливо, іноді трапляються ті ситуації, які були», - сказав новак в інтерв'ю кореспонденту ВДТРК павлу зарубіну.

Попри це, з його слів, російські енергетичні об'єкти швидко відновлюються після атак, а влада й компанія вдосконалюють «різні механізми, технології захисту» від дронів. «Ця робота йде в постійному режимі», - підкреслив новак.

За останній рік найбільші енергетичні компанії росії витратили щонайменше 1 млрд руб. на закупівлю засобів протидії безпілотникам, підрахували російські ЗМІ на основі тендерів «роснєфті», «лукойлу», «башнєфті», славнєфті» й «транснєфті».

Проте антидронові рушниці, стаціонарні системи радіоелектронного виявлення й придушення безпілотників, а також натягнуті сітки, які мають затримувати літаючі об'єкти, не допомогли убезпечити НПЗ.

З початку 2024 року Збройні сили України (ЗСУ) сконцентрувалися на ударах по російських об'єктах ПЕК як «асиметричній» відповіді на обстріл з боку росії. За 5,5 місяця російські НПЗ і нафтобази було атаковано понад 30 разів. Під ударами опинилися всі великі НПЗ у європейській частині росії.

Тільки в травні українські безпілотники атакували нафтобазу під анапою, найбільший НПЗ у калузької області - «первий завод», «салаватнєфтьоргсинтез» у башкирії, нафтобазу «калуганєфтєпродукт», волгоградський НПЗ, паливну базу в ростовській області, а також НПЗ «роснєфті» в туапсе й НПЗ у слов'янську-на-кубані.

За підрахунками Reuters, внаслідок аварій і зовнішніх впливів у квітні простоювало обладнання, що дає 17% усієї потужності НПЗ росії, або 150,9 тис. тонн на добу.

На цьому тлі експорт нафтопродуктів з росії обвалився: у квітні порівняно з тим же місяцем торік за кордон було вивезено на 24% менше мазуту, на 20% менше нафти й на 28% менше дизелю, випливає з даних Kpler.