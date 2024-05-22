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Китай ввів нові санкції проти американських виробників зброї
15:58 22.05.2024 |
Китай запровадив санкції проти Сполучених Штатів Америки. Під обмеження потрапили виробники зброї.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства закордонних справ (МЗС) Китаю.
Як відзначили в МЗС, протягом тривалого часу Штати нібито ігнорують "неупереджену позицію" Китаю щодо "української кризи", запроваджують "протиправні" односторонні санкції та вдаються до "залякування та економічного примусу".
У тому ж числі в Пекіні обурені тим, що США продають озброєння Тайваню, що нібито "підриває суверенітет й територіальну цілісність" Китаю.
Санкції були вжиті проти 12 оборонно-промислових підприємств та їх керівників. Мова йде про:
* Lockheed Martin Missiles and Fire Control;
* Lockheed Martin Aeronautics;
* Javelin Joint Venture;
* Raytheon Missile Systems;
* General Dynamics Ordnance and Tactical Systems;
* General Dynamics Information Technology;
* General Dynamics Mission Systems;
* Intercoastal Electronics;
* Systems Research and Simulation;
* Iron Mountain Solutions;
* Applied Technology Group;
* Arciont.
Питання Тайваню
Варто відзначити, що Китай вважає Тайвань так званою "сепаратисткою провінцією" й неодноразово заявляв про "неминуче возз'єднання". Водночас Тайбей стверджує про свою незалежність, а також демократично обране керівництво.
За словами директора національної розвідки США Евріл Хейнс, Китай готується до силового захоплення Тайваню, втім бажає все ж уникнути цього.
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