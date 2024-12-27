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АНАЛІТИКА

Папа Римський прийняв запрошення відвідати Україну - УГКЦ

 

Хоча Папа Римський Франциск прийняв запрошення в Україну, в його планах на 2025 рік такого візиту немає. Про це розповів глава Української греко-католицької церкви (УГКЦ) Святослав в інтерв'ю "Радіо Свободі", опублікованому 26 грудня.

"Але папа Франциск часом любить робити сюрпризи. Він може анонсувати візит буквально за місяць перед тим, як вирішить приїхати до України. Тому ми входимо в цей новий рік з надією. З надією на те, що справедливий мир все ж таки запанує в Україні", - додав він.

Франциск у різдвяному посланні закликав до переговорів

Днями Папа закликав розпочати переговори щодо завершення війни Росії проти України. З такими словами він виступив у традиційному різдвяному посланні Urbi et Orbi ("Місту та світу") 25 грудня.
За матеріалами: Deutsche Welle
Ключові теги: Ватикан
 

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