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Папа Римський прийняв запрошення відвідати Україну - УГКЦ
12:35 27.12.2024 |
Хоча Папа Римський Франциск прийняв запрошення в Україну, в його планах на 2025 рік такого візиту немає. Про це розповів глава Української греко-католицької церкви (УГКЦ) Святослав в інтерв'ю "Радіо Свободі", опублікованому 26 грудня.
"Але папа Франциск часом любить робити сюрпризи. Він може анонсувати візит буквально за місяць перед тим, як вирішить приїхати до України. Тому ми входимо в цей новий рік з надією. З надією на те, що справедливий мир все ж таки запанує в Україні", - додав він.
Франциск у різдвяному посланні закликав до переговорів
Днями Папа закликав розпочати переговори щодо завершення війни Росії проти України. З такими словами він виступив у традиційному різдвяному посланні Urbi et Orbi ("Місту та світу") 25 грудня.
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