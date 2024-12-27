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АНАЛІТИКА

Ще дві авіакомпанії з Азербайджану та Казахстану частково зупиняють рейси до РФ

 

Авіакомпанія Azebaijan Airlines (AZAL) вирішила скасувати рейси до семи міст Росії після того, як її лайнер не зміг приземлитися в Грозному і зазнав аварії в казахстанському Актау.

Як пише The Moscow Times, із 28 грудня авіаперевізник не здійснюватиме рейси з Баку в Мінеральні Води, Сочі, Волгоград, Уфу, Самару, Грозний та Махачкалу.

Таке рішення ухвалено у зв'язку з "результатами попереднього розслідування аварії літака Embraer 190 та можливими ризиками для безпеки польотів", йдеться у заяві перевізника.

Рейси не відновлять до остаточного розслідування причин авіакатастрофи. Водночас компанія продовжить польоти до Москви, Санкт-Петербурга, Єкатеринбурга, Астрахані, Казані і Новосибірська.

Також про зупинення польотів з Астани до Єкатеринбургу оголосила казахстанська авіакомпанія Qazaq Air. Рейси не відбуватимуться з 28 грудня поточного року до 27 січня 2025 року.

"Зупинення рейсів здійснено для забезпечення безпеки пасажирів і членів екіпажу за підсумками оцінки ризиків польотів до Росії, що постійно проводиться", - йдеться в повідомленні перевізника.

Утім, компанія продовжить виконувати рейси до Омська та Новосибірська. Напередодні, 26 грудня, національний перевізник Ізраїлю El Al повідомив про призупинення польотів до Москви "у зв'язку з подіями у повітряному просторі Росії".

Авіатроща літака Azerbaijan Airlines в Казахстані

25 грудня літак Embraer, що прямував із Баку до російського Грозного, упав поблизу казахстанського міста Актау.

38 людей загинуло внаслідок падіння літака Azerbaijan Airlines. За однією з версій у ЗМІ літак міг бути уражений засобами ППО над територією РФ.

За даними ЗМІ, російська ракета класу "земля-повітря" стала причиною авіакатастрофи літака "Азербайджанських авіаліній" (Azerbaijan Airlines) в Актау.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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