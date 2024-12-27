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Євросоюз готує санкції проти «тіньового флоту» РФ після пошкодження кабелю в Балтійському морі
11:47 27.12.2024 |
Європейський Союз готує санкції проти російського "тіньового флоту" після пошкодження підводних кабелів у Балтійському морі.
Про це йдеться у спільній заяві Єврокомісії та верховного представника ЄС з питань зовнішньої політики та політики безпеки 26 грудня, передає Forbes.
У Брюсселі пошкодження підводних кабелів в Балтійському морі називають останнім у серії ймовірних атак на критично важливу інфраструктуру. ЄС рішуче засудив "будь-яку навмисну руйнацію критичної інфраструктури Європи".
Зазначається, що підозрюване у пошкодженні кабелів судно є частиною "тіньового флоту" Росії.
"Ми запропонуємо подальші заходи, зокрема санкції, спрямовані на цей флот", - наголосили у заяві.
Також у відповідь на ці інциденти ЄС планує посилити зусилля захисту підводних кабелів, включаючи покращений обмін інформацією, нові технології виявлення, а також можливості підводного ремонту та міжнародне співробітництво.
Нагадаємо, 25 грудня стало відомо про несправності трьох підводних кабелів зв'язку між Естонією та Фінляндією. Про перебої в їхній роботі департамент захисту прав споживачів і технічного нагляду (TTJA) повідомили компанії Elisa Eesti AS і CITIC Telecom CPC.
26 грудня фінська влада затримала нафтовий танкер Eagle S під прапором Островів Кука через підозру в пошкодженні підводного електрокабелю Estlink 2. Попередньо встановлено, що пошкоджено "зовнішньою силою". За словами директора Національного бюро розслідувань Робіна Лардо, на борту Eagle S були відсутні якорі, що викликало підозри в аномальній поведінці судна.
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