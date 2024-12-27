НАТО посилить присутність в Балтійському морі через інциденти з кабелями

Генсек НАТО Марк Рютте після пошкодження кабелів у Балтійському морі заявив, що Альянс посилить свою присутність там.

Про це Рютте оголосив після розмови з президентом Фінляндії Александером Стуббом, пише "Європейська правда".

Рютте повідомив у соцмережі Х (Twitter), що обговорив зі Стуббом розслідування, що триває під керівництвом Фінляндії щодо можливої диверсії щодо підводних кабелів.

"Я висловив свою повну солідарність і підтримку. НАТО посилить свою військову присутність в Балтійському морі", - зазначив Марк Рютте.

Нагадаємо, фінська поліція розслідує, чи причетне судно з російського "тіньового флоту" до пошкодження електричного кабелю, що проходить між Фінляндією та Естонією.

Загалом, як повідомили у Фінляндії, були виявлені перебої в роботі чотирьох телекомунікаційних кабелів у Балтійському морі, які з'єднують країну із Естонією та Німеччиною. Про три з них раніше інформували в Естонії.

Естонія вирішила вивести патрульні кораблі для охорони енергетичного з'єднання з Фінляндією.