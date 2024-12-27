Фінляндія повідомляє про збої в роботі чотирьох кабелів – один веде до Німеччини

У Фінляндії заявили про те, що були виявлені перебої в роботі чотирьох телекомунікаційних кабелів у Балтійському морі, які з'єднують країну із Естонією та Німеччиною - про три з них раніше інформували в Естонії.

Про це повідомив суспільний мовник Yle із посиланням на дані від керівників компанії, кабелі яких зазнали пошкоджень, передає "Європейська правда".

Як проінформував фінський суспільний мовник, два з цих кабелів - морські кабелі, що експлуатуються компанією Elisa і пролягають між Гельсінкі і Таллінном.

Ще один, що також пролягає з Гельсінкі до Таллінна, належить китайській компанії CITIC Telecom.

Четвертий кабель C-Lion1 належить компанії Cinia та з'єднує Гельсінкі з Німеччиною.

Зазначається, що фінська державна компанія Cinia виявила пошкодження свого кабелю на південному сході півострова Порккала, на захід від Гельсінкі у Фінській затоці.

За даними Фінського агентства транспорту і зв'язку (Traficom), кабель Elisa був розірваний, а два інших кабелі зазнали пошкоджень.

Зауважимо, в Естонії у четвер, 26 грудня, заявили, що крім несправності Estlink 2, компанії Elisa Eesti AS і CITIC Telecom CPC повідомили про збої в роботі трьох морських кабелів зв'язку між Естонією і Фінляндією: два з них належать концерну Elisa, ще один - компанії CITIC Telecom. Інформацію про пошкодження цих кабелів тепер підтверджують у Фінляндії.

На пресконференції у четвер, 26 грудня, генеральний директор Traficom Яркко Саарімякі заявив, що агентство було поінформоване про пошкодження кабелів Elisa і Cinia в середу, 25 грудня, ввечері. Інформація про пошкодження четвертого кабелю з'явилася вранці в наступного дня.

За словами Саарімякі, телекомунікаційні кабелі є міцними, і для того, аби пошкодити їх - зазвичай потрібна зовнішня сила.

Traficom зазначив, що перебої в роботі можуть призвести до уповільнення зв'язку для клієнтів. Однак у Саарімякі заявич, що значних наслідків поки що не було.

Компанія Elisa Finland підтвердила перебої в роботі підводних кабельних з'єднань між Фінляндією та Естонією. За словами директора з безпеки Elisa Яакко Валленіуса, перебої не вплинули на послуги оператора у Фінляндії та Естонії.

"Наші мережі спроєктовані з достатньою пропускною спроможністю, щоб впоратися з такими ситуаціями, що гарантує відсутність впливу на послуги у Фінляндії та Естонії", - запевнив Валленіус.

Він зазначив, що наразі занадто рано оцінювати, скільки часу займуть ремонтні роботи.

Нагадаємо, вдень 25 грудня стало відомо про аварійне вимкнення підводного кабелю EstLink 2, що сполучає енергосистеми Естонії і Фінляндії, з невідомих причин.

26 грудня у Фінляндії оголосили, що Estlink 2 скоріш за все пошкоджений якорем танкера Eagle S, який вважають належним до "тіньового флоту" Росії, вночі правоохоронці зайшли на борт для слідчих дій. Розслідування з'ясовує, чи йдеться про випадковість, чи умисел.

Зранку 27 грудня Естонія вивела патрульні кораблі для забезпечення енергетичного з'єднання з Фінляндією.