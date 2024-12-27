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АНАЛІТИКА

Президент Німеччини розпустив парламент

 

Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр (Frank-Walter Steinmeier) оголосив у п'ятницю, 27 грудня, що розпускає парламент (Бундестаг).

Він також призначив дострокові вибори - на 23 лютого 2025 року.

Недовіра уряду Шольца

Коаліція, до якої входила Соціал-демократична партія Німеччини (СДПН) канцлера Олафа Шольца (Olaf Scholz), Вільна демократична партія (ВДП) і партія "Союз90/Зелені", розвалилася на початку листопада.

16 грудня Бундестаг висловив недовіру уряду Шольца, що дозволило Штайнмаєру розпустити парламент і призначити дострокові вибори.
За матеріалами: Deutsche Welle
 

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