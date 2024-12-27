Фінансові новини
- |
- 27.12.24
- |
- 13:46
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Президент Німеччини розпустив парламент
12:31 27.12.2024 |
Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр (Frank-Walter Steinmeier) оголосив у п'ятницю, 27 грудня, що розпускає парламент (Бундестаг).
Він також призначив дострокові вибори - на 23 лютого 2025 року.
Недовіра уряду Шольца
Коаліція, до якої входила Соціал-демократична партія Німеччини (СДПН) канцлера Олафа Шольца (Olaf Scholz), Вільна демократична партія (ВДП) і партія "Союз90/Зелені", розвалилася на початку листопада.
16 грудня Бундестаг висловив недовіру уряду Шольца, що дозволило Штайнмаєру розпустити парламент і призначити дострокові вибори.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Бронювання в «Дії» знову працює – Федоров
|США сповнені рішучості принести мир в Україну як ніколи - генерал Келлог у відповідь на різдвяний обстріл
|Франція закінчила підготовку українських пілотів для літаків Mirage 2000-5F
|Підвищення військового збору з 2025 року - роз’яснення Мінфін
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Папа Римський прийняв запрошення відвідати Україну - УГКЦ
|Президент Німеччини розпустив парламент
|НАТО посилить присутність в Балтійському морі через інциденти з кабелями
|Ще дві авіакомпанії з Азербайджану та Казахстану частково зупиняють рейси до РФ
|Фінляндія повідомляє про збої в роботі чотирьох кабелів – один веде до Німеччини
|Євросоюз готує санкції проти «тіньового флоту» РФ після пошкодження кабелю в Балтійському морі
|До Сирії відправлено 500 тонн українського пшеничного борошна - Зеленський
Бізнес
|Китайські виробники електромобілів вдаряються об стіну мит ЄС – Bloomberg
|Адміністрація Байдена розпочала нове розслідування проти китайських мікросхем
|Telegram уперше став прибутковим після трьох років монетизації
|Google Chrome запроваджує виявлення шахрайства за допомогою ШІ для захисту конфіденційності
|Honda і Nissan об'єднаються у 2026 році, Mitsubishi роздумує над приєднанням
|Учені створили ядерно-алмазну батарею, здатну живити пристрої тисячі років
|У Великій Британії ціни на електроенергію впали нижче нуля завдяки рекордному виробленню вітрової енергії