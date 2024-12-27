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АНАЛІТИКА

Парламент Південної Кореї підтримав імпічмент виконувачу обовʼязків президента

 

Парламент Південної Кореї підтримав імпічмент виконувачу обовʼязків президента. Цю посаду обіймав чинний прем'єр-міністр країни Хан Док Су.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Yonhap.

Національна асамблея Південної Кореї проголосувала в п'ятницю, 27 грудня, за імпічмент виконувачу обов'язків президента Хан Док Су. Він пробув на цій посаді близько двох тижнів після того, як президенту Юн Сок Йолю оголосили імпічмент через введення воєнного стану.

Пропозицію про імпічмент Хану було прийнято одноголосно 192 голосами.

Опозиційна Демократична партія Південної Кореї ініціювала імпічмент Хану після того, як він відмовився призначити додаткових суддів до Конституційного суду, який виноситиме рішення у справі про імпічмент попереднього президента.

Опозиціонери також заявляють, що причинами імпічменту Хану була його участь у введенні воєнного стану в країні і відмова оприлюднити два законопроекти спеціального прокурора, спрямовані проти Юн Сок Йоля та першої леді.

Зазначається, що тепер міністр фінансів Чхве Сан Мок виконуватиме обовʼязки президента.

Політична криза у Південній Кореї

Нагадаємо, президент Південної Кореї Юн Сок Йоль 3 грудня оголосив воєнний стан в країні. Причинами цього була не воєнна загроза, а внутрішньополітична ситуація.

Пізніше він скасував воєнний стан, але це стало початком політичної кризи. Правоохоронці почали розслідування проти президента. Парламент проголосував за імпічмент Юн Сок Йолю. Тепер Конституційний суд країни починає розгляд імпічменту президенту.

Тимчасово країну очолив прем'єр-міністр, але, як відомо, йому теж оголосили імпічмент.
За матеріалами: РБК-Україна
Ключові теги: Корея
 

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