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Росія в односторонньому порядку хоче змінити морські кордони з Литвою та Фінляндією
09:18 22.05.2024 |
Російська влада ухвалила рішення в односторонньому порядку змінити морські кордони країни з Литвою і Фінляндією в Балтійському морі.
На це звернуло увагу видання Moscow Times, посилаючись на проєкту постанови уряду, опублікований на порталі правових актів, пише "Європейська правда".
Міноборони РФ підготувало документ, за яким Росія має намір оголосити своїми внутрішніми морськими водами частину акваторії на сході Фінської затоки, а також поблизу міст Балтійськ і Зеленоградськ у Калінінградській області.
Для цього буде змінено географічні координати точок, що визначають положення вихідних ліній, від яких відміряють ширину територіального моря РФ, а також прилеглої зони біля узбережжя та островів.
На кордоні з Фінляндією уряд РФ має намір скоригувати координати в зоні островів Йяхі, Соммерс, Голланд, Родшер, Малий Тютерс, Вігрунд, а також поблизу північного вхідного мису річки Нарва, випливає з додатка до постанови кабміну.
На кордоні з Литвою під перегляд потрапила зона Куршської коси в Гданській затоці, райони мису Таран, мису на південь від мису Таран, а також Балтійської коси.
Чинні географічні координати, встановлені постановою Радміну СРСР від 1985 року, "не повною мірою відповідають сучасній географічній обстановці", стверджують автори проєкту.
Точки було зафіксовано "за морськими навігаційними картами дрібного масштабу", які, зі свого боку, ґрунтуються на роботах середини XX століття, а це "не дає змоги визначити зовнішню межу внутрішніх морських вод" РФ, ідеться в документі.
Унаслідок змін "буде встановлено відсутню раніше систему прямих вихідних ліній на південній частині російських островів у східній частині Фінської затоки, а також у районі м. Балтійськ і м. Зеленоградськ, що дає змогу використовувати відповідну акваторію як внутрішні морські води Російської Федерації; зміниться проходження Державного кордону Російської Федерації на морі у зв'язку зі зміною положення зовнішнього кордону територіального моря".
Постанову Радміну СРСР 40-річної давності, що регулює кордони на Балтиці, Міноборони пропонує частково "визнати нечинною".
Документ про перегляд кордону, який поки що офіційно не коментували МЗС Фінляндії та Литви, був представлений на громадське обговорення практично одночасно з початком навчань із застосування тактичної ядерної зброї.
Російське Міноборони оголосило, що вони стартували в Південному військовому окрузі за участю комплексів "Іскандер" і авіації, озброєної ракетами "Кинджал".
Нагадаємо, Естонія вирішила забудувати ділянки, які раніше планувала віддати Росії для розмежування кордону.
А Латвія обладнала морський кордон новою системою відеоспостереження за 1,2 млн євро.
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