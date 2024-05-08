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АНАЛІТИКА

Російські нафтопродукти «застрягли» в морі після розслідування Південної Кореї

 

Вантажі з російськими нафтопродуктами накопичуються в морі, оскільки покупці з Південної Кореї стали більш обережними після розпочатого владою країни розслідування стосовно імпорту російської нафти.

Про це пише Bloomberg.

За даними ринкової аналітичної компанії Kpler, понад 2 млн барелів російської нафти "застрягли" в 10 танкерах на понад тиждень, деякі з ним - поблизу Оману та Мальти. Це більше порівняно з тижневим середнім показником близько 790 тис. барелів у січні та лютому.

Як зазначають трейдери, знайомі з відповідним питанням, нафтохімічні виробники в Південній Кореї - традиційно основні покупці російського продукту - тепер уникають прямого імпорту та будь-яких вантажів неясного походження, побоюючись урядового контролю.

Це сталося після того, як у березні влада країни розпочала розслідування щодо імпорту нафти.

Експорт російської нафти до Південної Кореї

До розв'язаної проти України війни Росія була головним постачальником нафти для Південної Кореї.

Згідно з даними Kpler, у той час як прямі потоки скоротилися після початку війни, імпорт із таких країн, як Об'єднані Арабські Емірати, Малайзія, Сінгапур і Туніс, зріс. Однак у березні 2024 року влада Південної Кореї розпочала розслідування, щоб перевірити, чи нафту з Росії перемаркували.

Відтоді імпорт від постачальників з Близького Сходу, таких як Кувейт і Оман, також збільшився.

Водночас потоки російської нафти в Китай і Тайвань розширилися.

Хоча південнокорейським нафтопереробним і нафтохімічним компаніям дозволено імпортувати нафту з Росії, вони повинні дотримуватися цінового ліміту, встановленого країнами "Великої сімки", який забороняє доступ до західних послуг, якщо вартість вантажів перевищує певний рівень. Сеул не є частиною G7, проте підтримує запроваджені групою заходи.

Нагадаємо, країни G7 та Євросоюзу заборонили своїм компаніям надавати послуги, пов'язані з транспортуванням російської нафти, якщо вона продається вище встановленої їх урядами стелі - price cap - на рівні $60 за барель.

Обмеження цін на російську нафту

Наприкінці квітня група найбільших західних страхових компаній заявила, що запроваджені країнами "Великої сімки" обмеження цін на російську нафту недієве, і лише збільшує кількість суден, які приєднуються до "тіньового флоту" Росії.

Міжнародна група P&I вважає, що обмеження цін на російську нафту не мало великого успіху з часу її запровадження два роки тому, оскільки РФ використовує власний флот, а також танкери, які перебувають поза контролем Заходу.

У березні повідомлялося, що частка тіньового флоту в транспортуванні російської нафти перевищила 60%.
За матеріалами: БізнесЦензор
Ключові теги: Росія, Корея
 

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