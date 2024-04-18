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Джеймі Даймон
Нафтовий сектор Венесуели постраждав через втрату найширшої ліцензії США
18:59 18.04.2024 |
Очікується, що втрата Венесуелою ключової ліцензії США, яка дозволяла їй експортувати нафту на ринки в усьому світі й забезпечувати інвестиції, вплине на обсяги та якість продажів сирої нафти й палива, водночас викликавши хвилю запитів на отримання індивідуальних дозволів на угоди в США. Про це повідомляє Reuters.
Офіційні особи США попереджали, що за відсутності прогресу адміністрації президента Ніколаса Мадуро у виконанні виборчої дорожньої карти, узгодженої торік, США не будуть продовжувати ліцензію 44, яка з жовтня пом'якшила нафтові санкції, що діяли протягом останніх п'яти років.
Міністерство фінансів 16 квітня дало компаніям 45 днів для згортання незавершених транзакцій, зокрема продажу сирої нафти й палива, через більш обмежувальну ліцензію.
Він також заявив, що оброблятиме конкретні запити на дозвіл для бізнесу з Венесуелою, зобов'язання, яке, зі слів венесуельських чиновників, вони очікують від США. Багато компаній роками чекали на схвалення Вашингтоном енергетичних угод із Венесуелою.
Але Міністерство фінансів також пояснило, що «започаткування нового бізнесу, включаючи нові інвестиції, які раніше були дозволені згідно з ліцензією 44, не вважатиметься діяльністю згортання», що викликає сумніви щодо того, який тип операцій буде дозволено.
Дозволи, надані раніше нафтовим компаніям, включаючи Chevron, Repsol і Eni, не було відкликано, що забезпечує надходження нафти з Венесуели до Сполучених Штатів і Європи.
Відкликання найважливішого елементу пом'якшення санкцій США знаменує собою серйозний крок назад від політики президента Джо Байдена щодо відновлення взаємодії з Мадуро.
Однак це не означає повернення до кампанії «максимального тиску», яка велася за колишнього президента Дональда Трампа, і може змінитися залежно від прогресу на шляху до виборів у найближчі місяці.
Опозиція Венесуели веде перемовини щодо обрання свого кандидата на президентські вибори 28 липня після того, як переможець праймеріз і її заступник не змогли зареєструватися.
Ліцензія дозволила венесуельській державній компанії PDVSA розширити експорт до рівня до пандемії, покращити грошовий потік і забезпечити імпорт розріджувачів і палива для внутрішнього ринку.
Згідно з окремим дозволом, близько однієї п'ятої експортної продукції Венесуели зараз відправляється Chevron до PDVSA США, і компанія почала перемовини про розширення одного зі своїх спільних підприємств.
Очікується, що влада Венесуели схвалить інші розширення проєкту до 45-денного періоду згортання, заявив у середу міністр нафти Педро Теллечеа.
У березні експорт нафти PDVSA зріс приблизно до 900 тис. барелів на день (б/д), найвищого рівня за чотири роки, оскільки клієнти поспішили завершити закупівлі до закінчення терміну придатності. Але відставання танкерів, які очікують на завантаження в портах Венесуели, значно не зменшилося, свідчать дані судноплавства.
Зі слів трейдерів, шести тижнів, наданих США для завершення транзакцій, може бути недостатньо для повного усунення вузького місця, що змушує деяких імпортерів нафти подавати заявки на отримання певних ліцензій.
Згідно з попередньою ліцензією й окремими дозволами, видобуток сирої нафти у Венесуелі збільшився до 874 тис. б/д у березні, і вона додала дві оперативні бурові установки.
Очікується, що без ліцензії PDVSA знову вдасться до маловідомих посередників, щоб продавати свою нафту за зниженими цінами, переважно в Азію, якщо не буде видано достатньо індивідуальних дозволів США, кажуть експерти.
Фінанси PDVSA, підірвані п'ятьма роками санкцій, також зазнають нового удару, обмеживши доступ до твердої валюти, необхідної для оплати всього, від праці до закупівель.
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