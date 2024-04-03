Китай та Саудівська Аравія просять ЄС відмовитися від конфіскації заморожених російських активів

Країни, які в Росії називають "дружніми", закликають Євросоюз не йти на конфіскацію російських активів, заморожених після початку розв'язаної РФ війни проти України.

Представники Китаю, Саудівської Аравії та Індонезії в приватному порядку просять ЄС не погоджуватися на прохання Вашингтона та Лондона, розповіли виданню Politico четверо чиновників, пише The Moscow Times.

За словами одного з них, ці країни "вкрай скептично ставляться до цієї ідеї", побоюючись, що її реалізація "створить прецедент".

До конфіскації російських активів Брюссель підштовхують США та Велика Британія, а Бельгія пропонувала використовувати їх як заставу для випуску облігацій.

Прецеденту, який може підірвати довіру інвесторів до євро та змусити їх менше вкладатися у європейські цінні папери, тим самим похитнувши статус європейської валюти як резервної, побоюються й у самому ЄС. Про це попереджав Європейський центробанк.

Саме тому країни блоку вирішили використати тільки прибуток, який генерують придбані центробанком РФ облігації, що перебувають у депозитарії Euroclear, на 190 млрд євро. Це приблизно 3-4 млрд євро на рік, 90% отримуваної суми буде направлено на купівлю зброї для України.

Тим часом у США конгресмени від обох партій минулого року внесли законопроект REPO Act, який дозволяє президенту конфіскувати російські резерви (це $5-8 млрд) та направити їх на допомогу Україні.

Майк Джонсон, речник Палати представників, де з осені завис пакет допомоги Україні більш ніж на $60 млрд, заявив, що постарається у квітні досягти консенсусу серед законодавців щодо нових пропозицій щодо підтримки Києва. Серед цих пропозицій Джонсон назвав ухвалення REPO Act.

Як використовуватимуть заморожені активи РФ?

Наприкінці грудня минулого року США запропонували країнам "Великої сімки" (G7) вивчити шляхи конфіскації $300 млрд заморожених російських активів. В рамках цієї роботи три робочі групи вивчатимуть юридичні питання, пов'язані з конфіскацією; методи застосування такої політики та пом'якшення ризиків; а також варіанти того, як найкраще спрямувати підтримку Україні.

Посадовці США та ЄС стверджують, що країни Заходу відкриті до ідеї конфіскації російських активів на суму $300 мільярдів, але юридичних механізмів для цього наразі немає.

Водночас Євросоюз працює над втіленням схеми, яка передбачає використання лише доходів від заморожених російських активів для фінансування допомоги Україні. У лютому Рада ЄС ухвалила рішення окремо обліковувати такі доходи. На наступному етапі потрібно розробити та затвердити механізм передачі цих коштів Києву.

За попередніми оцінками Єврокомісії, такі доходи можуть становити до 3 млрд євро на рік, або 15 млрд євро в період з 2023 по 2027 рік, писало видання FT із посиланням на джерела. Сума залежатиме від відсоткових ставок протягом цього періоду. Загалом в ЄС заморожено близько 200 мільярдів євро активів центробанку РФ. Передусім, вони сконцентровані у європейському депозитарії Euroclear, який отримав від їх використання близько 4,4 мільярда євро позапланових відсоткових доходів у 2023 році.